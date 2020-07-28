《華爾街內望》憧憬抗疫經濟刺激計劃，美股道指升１１４點

《經濟通通訊社２８日專訊》市場憧憬抗疫經濟刺激計劃進展，並關注本周即將公布業績的

科技個股，美股周一（２７日）收高。

道指高１１４點或０﹒４３％，報２６５８４點。標指高２３點或０﹒７４％，報３２３９

點。

蘋果、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｌｐｈａｂｅｔ都將於本周公布業績，納指升１７３

點或１﹒６７％，報１０５３６點。

美國共和黨正爭分奪秒在額外失業補助於周五（３１日）到期前敲定１萬億美元抗疫經濟刺

激計劃的細節，或涉及將每周緊急聯邦失業補助由６００美元減少至２００美元。

參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，計劃將涉及醫療和學校等問題，並包括直接向每個美國人

發放１２００美元現金。不過投資者擔心一攬子計劃能否提供足夠經濟支持。

美國感染病例自上月以來一直攀升，總統特朗普的國家安全顧問奧布萊恩最新確診，是目前

確診的最高級別官員。

市場亦預計聯儲局將會在為期兩日的會議結束後不會發布任何重大聲明，不過有分析指政策

制定者可能會為今年下半年採取更多行動鋪路。

板塊方面，科技股和材料股分別漲１﹒６％和１﹒４％，其次是房地產股漲１﹒１％。金融

股跌１﹒３％，公用股跌０﹒８％，能源股微漲０﹒２％。

個股方面，Ｍｏｄｅｌｎａ漲９％，其新冠肺炎疫苗可能在年底前可準備投入廣泛使用，目

前藥商已開始進行試驗證明疫苗的安全性和有效性。

指標十年期國債收益率升１個基點，報０﹒５９ ８７％，盤中曾一度低見０﹒５６９％。

（ａｌ）

