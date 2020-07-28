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即市新聞

28/07/2020 13:18

《出旗制勝－麥穎儀》阿里逆市企穩，吼購１６９２１沽１５６３９

　　《出旗制勝》恆生科技指數昨日（２７日）正式推出，乘著港版納指的憧憬，恆指早段一度
高開逾２００點，中段一度逼近２５０００點關口，可惜市場好壞消息參半令升勢難以持續，在
中美緊張關係升級，加上香港新冠肺炎疫情加劇的雙重打擊下，恆指隨後迅速回吐早段升幅並倒
跌，全日跌１０２點，報２４６０３點收市，料市場仍在斟酌後市的發展，大市成交額回落至
１２５７億，相比上個交易日減少近兩成半。
　　市場焦點之一的阿里巴巴（０９９８８）承載多個市場憧憬下，在上周五（２４日）回補上
升裂口後喘定，周一逆市靠穩，全日無升跌，收市報２３９元。雖然恆生科技指數雷聲大雨點小
，但市場對於阿里巴巴更多的關注放在了螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市計劃的落實以及下月的恆指季檢上
，繼續對阿里巴巴後市看好的投資者，或可趁其回落的機會，候低留意阿里購１６９２１，行使
價２６５﹒２元，實際槓桿６﹒５倍，引伸波幅３９﹒４％，換股比率５０兌１，２０２０年
１２月２４日到期。
　　當然，若認為短期大市不確定性因素較多，阿里巴巴或有隨大市回落的風險的話，又想以阿
里巴巴認沽證對沖手上持倉股票的下行風險，亦可考慮或可留意阿里沽１５６３９，行使價
２１１﹒０８元，實際槓桿６﹒１倍，引伸波幅３７﹒８％，換股比率１００兌１，２０２０年
１２月２３日到期。
　　友邦（０１２９９）周一則可以成為撐市功臣之一，全日逆市升０﹒７％，為大市貢獻１８
點升幅，基於預計其長期增長動力，多家大行對友邦維持買入評級，目標價看８０元以上。投資
者如看好，或可留意友邦購１５８５４，行使價８０﹒８８元，實際槓桿１１﹒３倍，引伸波幅
３１﹒７％，換股比率１０兌１，２０２０年１０月２７日到期。
　　當然，受到香港新冠肺炎的影響，ＡＩＡ香港業務封鎖時間延長，？地業務或受拖累，次季
業績亦或受影響，如短線對友邦看淡的投資者，或可留意友邦沽１５７４４，行使價６６﹒８８
元，實際槓桿１０﹒１倍，引伸波幅３３﹒５％，換股比率１０兌１，２０２０年１０月０７日
到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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