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即市新聞

28/07/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》迎接短期回升的市況

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。中美關係處於近年新低點，本港疫情愈來愈嚴峻，港股走勢反
覆向淡，其實一點也不出奇。然而，本欄認為，大市跌抵現水平後，投資者不應太過恐懼。若已
高位入市減持，大家現應開始為於本周末前後補貨作好部署。為甚麼筆者會有此建議呢？皆因早
前所訂的５個跌浪目標中，已有４個到達，代表淡友大戶應對所獲利潤感到滿意。
　　須知淡友大戶是不會於跌浪的最低位才一舉入市反手造好的；他們會於跌浪底出現前分段平
掉舊淡倉套利，並或會分段開新好倉圖利。根據經驗，筆者相信短期跌浪已屆尾聲。那麼，為甚
麼會是本周末前後呢？原因為本周７月份期貨、期權和７月份場外股票期權分別會於周四
（３０日）和周五（３１日）到期，淡友大戶多仍會力壓大市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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