《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｗａｒ　Ｗｉｔｈ　Ｃｈｉｎａ

《缸邊隨筆》這不是筆者提，是美軍方給予ＲＡＮＤ Ｃｏｒｐ的研究課題。ＲＡＮＤ

Ｃｏｒｐ是家美國智囊機構，與美軍方關係密切，這個研究是跟中國打一仗，這個一打，結局如

何？



軍事上的結局，其實不用去調研，也知道在２０１６年看，中國一定打不贏美國，但打不贏

是否就是輸呢？如果美國真能一下子就打贏中國，還要做甚麼研究？要做研究，就是心裏有點不

踏實。戰場上打贏了，又點？中國兵家就有句：攻城容易守城難。這個守，不是攻守之守，而是

戰後怎開展戰後的「守」、「管治」。



一直以來，美國在中東之戰，是炸、炸、炸，但有見過美國能在伊拉克、阿富汗等地，建立

起有效管治？沒有，因為美國只善「破」，不善「立」。



蓬佩奧最近不單要組織「新八國聯軍」，也積極地仿效世紀前的日本關東軍，意圖成立新的

「偽滿洲國」。找來王丹等人，在記招上發布「漢奸」言論。但講來講去，就算沒有有血性的中

國人會聽他們枝笛，會認為這批在美國簷下低頭偷生的人是真的想為中國好。



ＲＡＮＤ Ｃｏｒｐ的研究是在２０１６年做，距今已四年，這四年內，中國的軍事經濟建

設進度如何？怕ＲＡＮＤ Ｃｏｒｐ是沒有估量過。這四年內，中國這方面最重要的發展是：



（１）組成了北斗網，打仗時不用靠你美國的ＧＰＳ。



（２）有謂美國可以打掉北斗衛星，中國也一樣可以打掉ＧＰＳ衛星，在多年前美國就曾抗

議過中國用激光打掉外太空的失效衛星？能打掉失效衛星，自然可以打掉ＧＰＳ衛星。



（３）如中美在太空上都沒有了北斗╱ＧＰＳ，大家都瞎了眼，中國有甚麼方法可以知道外

敵來犯？



就是因為中國被人壓制，所以中國的雷達人員早已研發出一套低海平水面的偵艦雷達，具體

不講了，就是不用衛星，只用陸地雷達，也可掃描到海上船隻╱軍艦活動。



（４）ＲＡＮＤ Ｃｏｒｐ怕或沒有估到中國已有巨浪３、４、５、６型潛水艇水下發射的

導彈，射程可以由５０００至１２０００公里。中國的核潛艇方面，也由Ｕ９４，發展至

Ｕ９６，其效能是神秘的，只傳不亞於美核潛艇。



＊中美皆克制 避免真開戰＊



筆者對軍事所知有限，只是從一個簡單方面去想，美國佬自視命矜貴，再加上是侵略者，如

果沒有個十拿九穩的勝算，打贏了也只得碗叉燒飯，為甚麼要打？



中國在２０１５年，以至今時，應也是沒有十拿九穩把握可以打贏美國，故短期言，也不會

主動出擊，但到２０２５年或之後就難說了。



今時美國有雙航母群在南海，但仍是不敢駛入九段線內，為甚麼？你估真唔怕㗎。結果就是

在中國外邊的公海上郁身郁勢，而中國Ｓｈｏｗ肌肉，也是在自家花園內燒煙花，你擅自闖入，

就是自己找死，可見雙方都是十分克制，盡量避免擦槍走火，因為美國也知自己打不起中美之戰

，那會怎走下去？



美國亡中國之心不死，目前一定在南海之外挑事，例如關你使館，制裁你更多的企業，拉漢

奸出來開記招，反正美國已成立個反華的委員會，總不能不找事來做。投資者要做的是，謹慎投

資，適度減貨。



筆者於７月１５日已在本欄講過清了倉，亦預期大市（港股）要蹉跎至８、９月左右，是也

不是走著瞧。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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