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28/07/2020 15:40

【金價破頂】現貨金急回吐挫近２％，跌穿１９１０美元水平

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美匯輕微回升下金價回吐，現貨金現急挫近２％跌穿１９１０
美元水平。
　　現貨金現跌１﹒７７％至每盎司１９０８﹒１４美元，曾低見１９０７﹒５１美元。現貨銀
跌逾４％至每盎司２３﹒５６美元。現貨鉑金跌３％至每盎司９１８﹒２７美元。
　　美匯輕微回升０﹒２１％至９３﹒８６，曾高見９３﹒９１，而美國共和黨周一終於公布
１萬億美元抗疫經濟刺激方案。（ａｌ）

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