《盤後部署》港股向下動力已不大，觀望短期能否繼續守穩５０天線

《經濟通通訊社２８日專訊》本港股市受惠隔晚美國科技股氣氛帶動，惟高後低走格局未改

，２５０００整數關口仍見阻力。不過，５０天線今日失而復得，上日或為假跌穿，料

２４３００水平有頗大支持，接下來的升勢或重新由科技股帶領。



＊恆生科指突破７０００點跑贏大市＊



恆生指數今早高開３３９點報２４９４２，已是日內最高位，連續兩日２５０００前行人止

步，可見此水平仍有頗大阻力。午後最低見過２４６４２點，升幅收窄至３９點，最終收市則揚

１６９點或０﹒６９％，報２４７７２點；主板成交１１２４﹒１６億元，較上日減少約１０％

。國企指數報１０１５１，上升７６點或上升０﹒７６％。恆生科技指數今日顯著反彈，與美股

納指一樣齊齊跑贏大市，收市急漲３﹒５１％或２３７點，報７０１２，站穩７０００點關口。

Ａ股三大指數同樣收窄升幅，滬綜指收高０﹒７％，報３２２８點；深成指及創業板指分別

揚逾１％；兩市全日成交８９８０億元人民幣，連續兩日少於萬億元人民幣，按日減少約３％。



＊金價急跳水惟不改上升行情，料聯儲局繼續維持寬鬆幣策＊



國際金價隔晚創新高，正當市場分析直指「金價直撲２０００美元」之際，金價隨即先來個

高枱跳水。紐約８月期金今早在亞洲時段（約９時許）一度高見每盎司１９７４﹒４美元再創新

高，升幅４３﹒４美元，惟隨後急速跳水，一度由高位回落７３﹒７美元，低見１９００﹒７美

元一盎司，現價則報１９１４﹒０５美元。現貨金同樣高位承壓，高見每盎司１９８１﹒１３美

元後倒跌，曾見１９００美元邊緣，目前在１９２０美元水平徘徊。

雖然本地上市的金礦股跟隨跳落，惟目前仍可視為調整或高位整固。金價節節上升，主要受

惠環球央行放水、美元近月持續積弱及避險情緒升溫帶動。美國聯儲局本港時間周四（３０日）

凌晨將會公布議息會議記錄，雖然市場預期局方將維持利率在接近零水平不變，但仍聚焦主席鮑

威爾對經濟前景的評論。考慮到共和黨也剛提出新一輪刺激經濟方案，料聯儲局維持寬鬆立場的

機會較大。

摩根大通全球市場策略研究主管表示，海外散戶是推動近期黃金漲勢的主要動力。散戶投資

者最青睞的黃金投資工具－－實物黃金ＥＴＦ的購買量最近數周急劇上升，並已超越過去數年的

購買記錄，直言無論從散戶或機構投資者的黃金配置上看，均認為金價今年仍有上升空間。



＊未來數日料續整固，期結後或重見突破＊



留意到早前成功預測美股３月觸底的基金經理蓋伊德表示，領先市場指標預示美股「嚴重崩

盤」的可能性很大；而中國外交部最新宣布，港府將暫停與美國、加拿大及新西蘭的司法互助協

議，儘管不牽涉美國在內，政治角力紛爭不斷仍是可以預期的。

正如上文提到，港股連續兩日２５０００前掉頭，而２５１００－２５２００是上日

（２７日）最多新增熊證的收回價區域，惟多個因素顯示，未宜對後市過分悲觀。

首先，美元弱勢傳統上利好新興市場的走勢。其次，據經濟通報價系統顯示，大市今日錄得

５５：４５的大戶買沽比率，情況已較過去五天平均的５０：５０改善。第三，資金結束過去兩

天的淨賣出，重回淨買入６８﹒３２億元；北水今日亦加大淨流入規模至３８﹒６２億元，連續

第二日淨流入。第四，保歷加通道底部略為向上，意味下跌空間有所收窄，現時底部在

２４３３１，與１００天線持平。再者，雖然恆指上日跌穿５０天線，惟今日已重新收復，昨日

或為假跌穿。

另外，早前大升而近期整固的軟件及醫療板塊今日重拾升勢，且資金流入積極，恆生科技指

數顯著跑贏大市；而美國大型科技股本周亦將公布業績，業績理想的話或會帶動本港科技股氣氛

，並不排除此輪即將啟動的升勢亦由相關股份帶領。

若恆指未來兩至三個交易日仍守穩５０天線，且外圍未見重大利淡消息，估計恆指於期結後

將可重拾動力，初步目標先看２５０００，隨後則會是約２５８００水平。（ｋｌ）

