【朝鮮局勢】金正恩：北韓擁有核武將避免戰爭發生，確保國家安全

《經濟通通訊社２８日專訊》北韓中央通訊社今日引述北韓最新領導人金正恩講話指，北韓
可靠且有效的核武威懾力量，將永久保障國家安全和未來，並強調發展核武可獲得避免爆發武裝
衝突的絕對力量。
金正恩又指，目前北韓已走上成為核武國家的自我發展之路，在面對帝國主義者、敵對勢力
任何形式的高強度壓力、軍事威脅時都有能力抵禦自保，強調北韓在發展核武的過程中不會停步
。（ａｌ）
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