【華為風波】愛沙尼亞計劃今年９月起限制使用華為設備

《經濟通通訊社２８日專訊》據愛沙尼亞公共廣播公司ＥＲＲ報道指，愛沙尼亞國家網絡安

全政策負責人里克表示，經濟事務及通信部正製定並最早於今年９月通過新規定，限制高風險技

術在電訊網絡中的使用，意味禁止中國電訊設備商華為建設愛沙尼亞的５Ｇ網絡。

里克又指，外國情報機構的年度報告顯示，中國技術的風險顯然更高，不過強調今次不僅涉

及中國技術，亦涉及高風險的所有技術。（ａｌ）

