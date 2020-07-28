【油市博奕】分析料歐美主要油氣企業第二季錄得罕見虧損

《經濟通通訊社２８日專訊》據最新分析和路孚特數據顯示，歐美主要油氣企業第二季料錄

得罕見虧損，因為疫情封鎖措施破壞原油需求，打擊油價並擠壓獲利。

目前市場預計英國石油、雪佛龍、埃尼、埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌、道達爾都將錄得罕見

虧損。

布蘭特原油期貨和紐約原油期貨今年至今已跌約三分一，當中首季跌約６６％，第二季分別

跳升８１％和９２％。

英國石油和殼牌石油亦已經下調長期油價預期，預計第二季非現金減值分別最多１７５億美

元和２２０億美元。（ａｌ）

