【油市博奕】分析料歐美主要油氣企業第二季錄得罕見虧損

《經濟通通訊社２８日專訊》據最新分析和路孚特數據顯示，歐美主要油氣企業第二季料錄
得罕見虧損，因為疫情封鎖措施破壞原油需求，打擊油價並擠壓獲利。
目前市場預計英國石油、雪佛龍、埃尼、埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌、道達爾都將錄得罕見
虧損。
布蘭特原油期貨和紐約原油期貨今年至今已跌約三分一，當中首季跌約６６％，第二季分別
跳升８１％和９２％。
英國石油和殼牌石油亦已經下調長期油價預期，預計第二季非現金減值分別最多１７５億美
元和２２０億美元。（ａｌ）
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