【中概焦點】傳攜程正與投資者商談從美國納斯達克退市

《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述消息人士指，由於中美關係緊張，加上疫情打擊
業務，中國線上旅遊服務供應商攜程正與潛在投資者洽談於美國納斯達克交易所作退市計劃融資
。
消息指攜程管理層已接洽多個金融及戰略投資者，包括私募股權公司及中國國內科技公司，
討論參與私有化交易的意願，不過退市的討論尚處於早期階段。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬 維他奶追落後 港視日清破頂後倒跌
|FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關 80年代教訓堪記取
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
|中國故事27/07/2020
《神州經脈》美駐成都總領館閉館 工業企業利潤增 A場交投轉淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰