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28/07/2020 15:14

【中概焦點】傳攜程正與投資者商談從美國納斯達克退市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述消息人士指，由於中美關係緊張，加上疫情打擊
業務，中國線上旅遊服務供應商攜程正與潛在投資者洽談於美國納斯達克交易所作退市計劃融資

　　消息指攜程管理層已接洽多個金融及戰略投資者，包括私募股權公司及中國國內科技公司，
討論參與私有化交易的意願，不過退市的討論尚處於早期階段。（ａｌ）

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