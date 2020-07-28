《台股攻略－馮偉明》台積電及聯電聯手攻頂，台股成交創新高

《台股攻略》台積電及聯電升勢似乎停不了，聯手帶動加權指數繼續攻頂。大市開市早段大

升４００點，最高曾升破１３０００點關，惟中段遇上獲利沽壓，大市轉勢，最終收報

１２５８６﹒７３點，微跌１﹒５７點，成交金額急升至新台幣３４３２﹒５２億元，加權指數

今日（２８日）高低波幅接近５００點。

台積電今早以新台幣４６４元裂口高開，及後升至漲停板價新台幣４６６﹒５０元，惟開市

中段賣盤湧現，最終收報新台幣４３５元，升新台幣１０﹒５０元。台積電繼上個交易日後，兩

度攀上漲停頂峰。另一隻升市牽頭羊聯電今日亦走勢凌厲，同樣裂口高開後升至漲停價新台幣

２３﹒８５元，後市遇上沽壓才令升幅收窄，收報新台幣２２﹒２５元，升新台幣０﹒５５元。

昨日氣勢如虹的聯發科早市曾升近３％，惟後市亦遇上沽壓，收報新台幣６８０元，跌新台幣

４８元。其他權值股方面，大立光收報新台幣３９１０元，升新台幣９５元，而鴻海則收報新台

幣７８﹒４０元，升新台幣０﹒４０元。生物科技類股開市中段擺脫頹勢，逸達旗下前列腺癌緩

試針劑ＦＰ－００１已完成美國ＦＤＡ新藥申請，預計最快２０２１年第３季可取得藥證，在該

利好消息刺激下，股價升至漲停，帶動生華科、寶齡富錦、藥華藥等獲買盤支持，齊收紅盤。

台股已累積一定升幅，大有機會進入調整，不宜高追。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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