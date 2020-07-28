  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2020 18:10

《台股攻略－馮偉明》台積電及聯電聯手攻頂，台股成交創新高

　　《台股攻略》台積電及聯電升勢似乎停不了，聯手帶動加權指數繼續攻頂。大市開市早段大
升４００點，最高曾升破１３０００點關，惟中段遇上獲利沽壓，大市轉勢，最終收報
１２５８６﹒７３點，微跌１﹒５７點，成交金額急升至新台幣３４３２﹒５２億元，加權指數
今日（２８日）高低波幅接近５００點。
　　台積電今早以新台幣４６４元裂口高開，及後升至漲停板價新台幣４６６﹒５０元，惟開市
中段賣盤湧現，最終收報新台幣４３５元，升新台幣１０﹒５０元。台積電繼上個交易日後，兩
度攀上漲停頂峰。另一隻升市牽頭羊聯電今日亦走勢凌厲，同樣裂口高開後升至漲停價新台幣
２３﹒８５元，後市遇上沽壓才令升幅收窄，收報新台幣２２﹒２５元，升新台幣０﹒５５元。
昨日氣勢如虹的聯發科早市曾升近３％，惟後市亦遇上沽壓，收報新台幣６８０元，跌新台幣
４８元。其他權值股方面，大立光收報新台幣３９１０元，升新台幣９５元，而鴻海則收報新台
幣７８﹒４０元，升新台幣０﹒４０元。生物科技類股開市中段擺脫頹勢，逸達旗下前列腺癌緩
試針劑ＦＰ－００１已完成美國ＦＤＡ新藥申請，預計最快２０２１年第３季可取得藥證，在該
利好消息刺激下，股價升至漲停，帶動生華科、寶齡富錦、藥華藥等獲買盤支持，齊收紅盤。
　　台股已累積一定升幅，大有機會進入調整，不宜高追。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴　惠譽確認中國A+評級　兩市成交續減
財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬　維他奶追落後　港視日清破頂後倒跌
FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關　80年代教訓堪記取
開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年　致力凝聚港人
財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金