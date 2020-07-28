【抗疫概念】抗疫股資金換馬，維他奶追落後，港視日清破頂後倒跌

《經濟通通訊社記者梁凱菱２８日報道》本港疫情未有緩和跡象，截至上日（２７日），已

連續第六日錄得逾百名患者確診個案。政府上日宣布收緊防疫措施，多隻抗疫股錄逾一成升幅，

惟今日則齊齊錄得資金淨賣出；而昨日沒有爆升的股份則有追落後的情況，尤以維他奶（００３

４５）的資金淨買入及大戶買盤表現最為理想。



＊抗疫三雄今全線回吐，「７５９」曾插逾６％＊



ＣＥＣ國際控股（００７５９）、港視（０１１３７）及日清食品（０１４７５）上日攜手

開出大陽燭收高一成或以上，且錄大成交及資金淨主動買入配合。不過，三股今日早市全線先高

開回，ＣＥＣ國際及港視分別一度抽高逾半成，前者高見０﹒９６元創五個月高；後者更再破頂

高見８﹒２１元。兩股均在開市後約十鐘已迅速轉跌，ＣＥＣ曾倒插逾６％低見０﹒８５元；港

視較好，最多倒跌２％低見７﹒６４元後仍有反撲動力，一度重回８元以上。半日收市，ＣＥＣ

低收４﹒４％，報０﹒８７元；港視則微跌０﹒２６％，報７﹒７８元。

至於上日同樣收高一成的日清食品（０１４７５）表現最差，開市一分鐘後已轉跌，曾挫逾

４％低見７﹒３５元，半日收挫２﹒８６％，報７﹒４８元，惟盤中高見７﹒８５元連續第二日

破頂。

資金流向方面，據經濟通報價系統數據，三股全線錄得淨主動賣出。當中，以港視最多（其

上日淨買入規模同樣最多），半日錄３１２５萬元淨賣出。日清及ＣＥＣ分別錄５７７萬元及２

１８萬元淨賣出。值得一提的是，港視及日清過去五天平均分別錄６５：３５及１００：０的大

戶買沽比率，淡友今日已全面進攻，比率已全面轉為０：１００，表現不理想。



＊港視盈利可見性高，憧憬月度數據及業績＊



雖然三股半日表現齊齊遜色，惟港視的盈利可見性仍然可觀。集團近日宣布，下月將舉行四

個大型網上展覽，分別為網上書展、電子電器節、嬰兒用品展及玩具節，並揚言將以特惠佣金邀

請大型客戶於ＨＫＴＶｍａｌｌ開設網店，亦會推出大量折扣優惠吸引顧客，估計每日可吸引超

過１００萬人次瀏覽，盈利值得憧憬。

加上，集團每月初均會公布前月的營運數據，在本地爆發第三波疫情下，銷量可望提升，惟

需觀望表現一向較差的平均訂單值；６月為４８３元，按年及按月均跌約３％。

另外，港視上月底已發布盈喜，估計中期轉虧為盈，賺不少於９０００萬元，去年同期則虧

損約１﹒５億元。現時估值仍然合理，參考本月７╱８日至１５日的升浪，以黃金比率１﹒６１

８倍計算，目標可達約８﹒４元。以現價計，仍有近８％潛在升幅。



＊部分股份追落後，維他奶早市曾漲逾２％＊



至於今日表現較好的抗疫股，則要數維他奶，半日一度升逾２％高見３１﹒０５元，收報３

０﹒９元，高收１﹒９８％；成交３７６５萬元，並錄資金淨主動買入１１４４萬元。大戶好友

動力亦強勁，大戶買沽比率達１００：０，表現無懈可擊。

其次的是，經營「日本城」品牌的國際家居零售（０１３７３），以及恆安國際（０１０４

４），主要由於兩股均錄升幅及資金淨買入。前者半日收漲１﹒４２％，報２﹒１５元；後者則

微走高０﹒８４％，報６６﹒０５元。值得留意的是，三股上日均沒如上文提及的股份一樣飆升

，恆安更要倒挫約２％收市，故不排除資金換馬至較落後的股份追落後。

