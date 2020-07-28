《窩輪豪情－梁業豪》開始留意牛證市場內的圖利機會

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業

業、原材料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為俄

鋁（００４８６）、百威亞太（０１８７６）與蒙牛乳業（０２３１９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選中華煤氣（００００３）、太古地產（０１９７２）與匯控（００００５）。

港股市美指期貨表現向好，港股得以高開。當然，大市於高位遇到阻力是十分正常的。無論

如何，於恆指仍在下試日線圖保歷加通道底部支持之際，好友顯露了其反攻的意欲。筆者認為，

若非有新重大利淡消息，港股走勢可望於下周正式轉好。當然，我們於未來數個交易日內密切留

意市況變化，嘗試從不同視角找出來自大戶部署行動中的後市啟示。投機者可開始留意指數牛證

市場內的圖利機會，但應耐心等候圖表訊號指示，不應急於入市持貨。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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