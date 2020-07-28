《談國論企－黎偉成》建立國內大循環主體拓內外雙循環

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平於２０２０年７月２１日在

北京主持召開企業家座談會，發表重要講話時指出「要千方百計把市場主體保護好，激發市場主

體活力，為經濟發展積蓄基本力量」，強調「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相

互促進的新發展格局」，自強不息和積極推動國際間的多邊合作，絕對是間接反擊特朗普反共反

華惡思劣行王者之道。中國可長治久安，國運亨通。



＊提升產業鏈供應鏈現代化水平大力推動科技創新＊



即使特朗普由過去三年多之於經貿、科技、企業等許許多多方面打壓，以至近期縱容蓬佩奧

以劣質美國國務卿身份反共和對中國國家領導人習近平的直接人身攻擊，中國仍然以外交和商貿

等部委的層面作出回應，相當恰度和明智。特別是習近平於７月２１日的講話，無疑是對內與外

的企業家在共同抗疫重振經濟的強有力鼓勵，更重要的是間接反擊特朗普、蓬佩奧美帝國白人主

義惡思與劣行，重點有：

最惹人注目的，當然是（一）「在當前保護主義上升、世界經濟低迷，全球市場萎縮的外部

環境下，我們必須集中力量辦好自己的事」，此語精神在於「辦好自己的事」，尤其是要「必須

集中力量」而為之，在當前外部不僅僅是經濟的環境，而是特廝明目張膽地狂炒中國的劣境底下

，也就有十分重大意義。

要「辦好自己的事」，主要有二個方面，而最重要的當然是（一）國內市場。習近平形容國

內市場規模超大，有優勢，要充分發揮，並且「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環

相互促進的新發展格局」，所指的（ｉ）主體，為「國內大循環」，（ｉｉ）雙循環為國內國際

。要先強化和發揮好國內市場，政策和策略明智之處在於：（Ｉ）中國有逾１４億人口，市場本

身已經夠龐大，加上經濟自改革開放以來基本保持穩中有進的良性發展格局，造就愈來愈多中產

階級，而脫貧政策良效日甚，更重要的是中國在防控好新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫的復工

復產復商復市，經濟基本復甦，反觀美歐災情嚴重，不靠本國之內需和積極發揮國內之大循環，

靠甚麼？

國內大循環的策略和做法，是：提升產業鏈供應鏈現代化水平，大力推動科技創新，加快關

鍵核心技術攻關，以打造未來發展新優勢。

由是（ＩＩ）中國先善本身，便可以在全世界面對惡疫和經濟衰弱威脅的惡境底下，可以在

相當程度爭取到國內國際之雙循環相互促進，因幾乎絕大多數的國家或地區的領導人並非「特粉

」，該會以抗疫和重新提升經濟為主要政策，故雙循環有望成新格局。

此為（二）習近平對與會甚至全國的企業家提出重大的要求，要（１）「帶領企業戰勝當前

的困難，走向更輝煌的未來，就要弘揚企業家精神，在愛國、創新、誠信、社會責任和國際視野

等方面不斷提升自己，努力成為新時代構建新發展格局、建設現代化經濟體系、推動高質量發展

的生力軍」，此語最重要的當然是愛國，因愛國就可以做到立品，而非特朗普劣廝要「美國優先

」之美帝國白人霸道主義可比矣。



＊要弘揚企業家精神愛國創新誠信社會責任國際視野＊



愛國的同時，企業家要（２）勇於創新，做創新發展的探索者、組織者、引領者，勇於推動

生產組織創新、技術創新、市場創新，重視技術研發和人力資本投入，有效調動員工創造力，努

力把企業打造成為強大的創新主體。

同時要（３）承擔社會責任，努力穩定就業崗位，關心員工健康，同員工攜手渡過難關。（

３）拓展國際視野，立足中國，放眼世界，提高把握國際市場動向和需求特點的能力，提高把握

國際規則能力，提高國際市場開拓能力，提高防範國際市場風險能力，帶動企業在更高水平的對

外開放中實現更好發展。

對於（三）新冠肺炎疫情，習近平坦誠地表示對中國經濟和世界經濟產生巨大衝擊，中國很

多市場主體面臨前所未有的壓力，故強調「市場主體是經濟力量的載體，保市場主體就是保社會

生產力。要千方百計把市場主體保護好，激發市場主體活力，為經濟發展積蓄基本力量」，並提

出四點要求：（ａ）要落實好紓困惠企政策；（ｂ）要打造市場化、法治化、國際化營商環境；

（ｃ）要構建親清政商關係；（ｄ）要高度重視支持個體工商戶發展。

（四）習近平更明確指出：從長遠看，經濟全球化仍是歷史潮流，各國分工合作、互利共贏

是長期趨勢，故「我們要站在歷史正確的一邊，堅持深化改革、擴大開放，加強科技領域開放合

作，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體」。《資深財經評論員 黎偉成》

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