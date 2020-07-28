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即市新聞

28/07/2020 09:24

《中資異動》東風集團（４８９）飆一成七，擬於深交所創業板上市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》東風集團（００４８９）現價升１７﹒４２％，報６元；成交
約２１９萬股，涉資１３１４萬元。
　　東風汽車公布，董事會批准公開發行Ａ股並在深圳證券交易所創業板上市的計畫。公司將發
行不超過９﹒５７３億股Ａ股，所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目，新一代汽車
和前瞻技術開發項目，數字化平台及服務建設項目，以及補充營運資金。
　　現時，恆生指數報２４９４２點，升３３９點或升１﹒３８％，主板成交２０﹒８４億元。
國企指數報１０２１８點，升１４２點或升１﹒４２％。
　　上證綜合指數報３２２６點，升２０點或升０﹒６５％，成交３４﹒６６億元人民幣。
　　深證成份指數報１３１０７點，升１３０點或升１﹒０１％，成交４７﹒９１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒００元　　　升１７﹒４２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒０２元　　　升　１﹒９１％
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒９０元　　　升　１﹒９４％
　　比亞迪　（０１２１１）　　７３﹒８５元　　　升　３﹒３６％
　　北京汽車（０１９５８）　　　３﹒７９元　　　升　１﹒６１％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒４３元　　　升　０﹒３１％
　　長城汽車（０２３３３）　　　８﹒２３元　　　升　１﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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