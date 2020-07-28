《中資異動》東風集團（４８９）飆一成七，擬於深交所創業板上市

《經濟通通訊社２８日專訊》東風集團（００４８９）現價升１７﹒４２％，報６元；成交

約２１９萬股，涉資１３１４萬元。

東風汽車公布，董事會批准公開發行Ａ股並在深圳證券交易所創業板上市的計畫。公司將發

行不超過９﹒５７３億股Ａ股，所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目，新一代汽車

和前瞻技術開發項目，數字化平台及服務建設項目，以及補充營運資金。

現時，恆生指數報２４９４２點，升３３９點或升１﹒３８％，主板成交２０﹒８４億元。

國企指數報１０２１８點，升１４２點或升１﹒４２％。

上證綜合指數報３２２６點，升２０點或升０﹒６５％，成交３４﹒６６億元人民幣。

深證成份指數報１３１０７點，升１３０點或升１﹒０１％，成交４７﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東風集團（００４８９） ６﹒００元 升１７﹒４２％

吉利汽車（００１７５） １６﹒０２元 升 １﹒９１％

華晨中國（０１１１４） ７﹒９０元 升 １﹒９４％

比亞迪 （０１２１１） ７３﹒８５元 升 ３﹒３６％

北京汽車（０１９５８） ３﹒７９元 升 １﹒６１％

廣汽集團（０２２３８） ６﹒４３元 升 ０﹒３１％

長城汽車（０２３３３） ８﹒２３元 升 １﹒８６％

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（ｆｚ）

