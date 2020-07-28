《中資異動》東風集團（４８９）飆一成七，擬於深交所創業板上市

《經濟通通訊社２８日專訊》東風集團（００４８９）現價升１７﹒４２％，報６元；成交
約２１９萬股，涉資１３１４萬元。
東風汽車公布，董事會批准公開發行Ａ股並在深圳證券交易所創業板上市的計畫。公司將發
行不超過９﹒５７３億股Ａ股，所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目，新一代汽車
和前瞻技術開發項目，數字化平台及服務建設項目，以及補充營運資金。
現時，恆生指數報２４９４２點，升３３９點或升１﹒３８％，主板成交２０﹒８４億元。
國企指數報１０２１８點，升１４２點或升１﹒４２％。
上證綜合指數報３２２６點，升２０點或升０﹒６５％，成交３４﹒６６億元人民幣。
深證成份指數報１３１０７點，升１３０點或升１﹒０１％，成交４７﹒９１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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東風集團（００４８９） ６﹒００元 升１７﹒４２％
吉利汽車（００１７５） １６﹒０２元 升 １﹒９１％
華晨中國（０１１１４） ７﹒９０元 升 １﹒９４％
比亞迪 （０１２１１） ７３﹒８５元 升 ３﹒３６％
北京汽車（０１９５８） ３﹒７９元 升 １﹒６１％
廣汽集團（０２２３８） ６﹒４３元 升 ０﹒３１％
長城汽車（０２３３３） ８﹒２３元 升 １﹒８６％
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（ｆｚ）
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