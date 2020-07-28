《異動股》騰訊擬私有化獀狗開高近３％，系內股份普遍跟升

《經濟通通訊社２８日專訊》騰訊控股（００７０，０）向獀狗提出初步非約束性收購要約

今早開高２﹒８８％，報５３５元；成交約７５萬股，涉資４﹒０１億元，為最活躍股份。

系內其他同屬恆生科技指數的股份亦全面報升，其中，微盟集團（０２０１３）上升３﹒８

４％，報１０﹒８２元；閱文集團（００７７２）、美團點評－Ｗ（０３６９０）、金山軟件（

０３８８８）、新東方在線（０１７９７）及京東集團－ＳＷ（０９６１８）等，全線走高逾２

％。

中國互聯網公司搜狗（美：ＳＯＧＯ）宣布，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約

，每股作價９美元。搜狗美股全日大升４７％，收報８﹒４８美元，意味騰訊收購價仍有溢價約

６％。 若交易完成，搜狗成為騰訊的私人控股、間接全資子公司，而搜狗的ＡＤＳＳ將從紐約

證券交易所（ＮＹＳＥ）退市。搜狗同時表示，期望由獨立董事組成的搜狗董事會特別委員會將

審議建議書和擬議中的交易。

按照搜狗目前的流通股情況以及騰訊的持股情況來計算，此次騰訊收購搜狗的代價要超過２

１億美元（約１６２﹒７８億港元）。



表列騰訊系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰網絡 （００１３６） ０﹒２４元 上升３﹒９０％

微盟集團 （０２０１３） １０﹒８２元 上升３﹒８４％

閱文集團 （００７７２） ５１﹒５０元 上升２﹒９０％

騰訊控股 （００７００） ５３５﹒００元 上升２﹒８８％

美團點評－Ｗ （０３６９０） １９０﹒１０元 上升２﹒７６％

金山軟件 （０３８８８） ３５﹒８０元 上升２﹒２９％



新東方在線 （０１７９７） ３６﹒８０元 上升２﹒２２％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ２４２﹒００元 上升２﹒２０％

貓眼娛樂 （０１８９６） １３﹒３６元 上升１﹒２１％

同程藝龍 （００７８０） １３﹒８０元 上升０﹒７３％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒９８元 上升０﹒５１％

網龍 （００７７７） ２１﹒３０元 無升跌

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（ｋｌ）

