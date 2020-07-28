《異動股》山東黃金（０１７８７）開漲近一成，金價再創新高

《經濟通通訊社２８日專訊》紐約期金收市升１﹒８％創新高，帶動金股上揚，山東黃金（
０１７８７）Ｈ股開升９﹒６４％，報２７﹒３元破頂；成交約４２萬股，涉資１１５５萬元。
Ａ股（滬：６００５４７）現價４６﹒１８元人民幣，升５％，成交７５６３萬元人民幣，涉及
１６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８７﹒２７％。
紫金礦業（０２８９９）升３﹒６％，報５﹒１８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升
１﹒９５％，報１４３６﹒５元。
恆生指數開報２４９４２，升３３９點或升１﹒３８％，主板成交２０﹒８４億元。國企指
數報１０２１８，升１４２點或升１﹒４２％。
上證綜合指數報３２２６，升２０點或升０﹒６５％，成交３４﹒６６億元人民幣。深證成
份指數報１３１０７，升１３０點或升１﹒０１％，成交４７﹒９１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
山東黃金 （０１７８７） ２７﹒３０元 升９﹒６４％
招金礦業 （０１８１８） １１﹒３０元 升３﹒１０％
恆興黃金 （０２３０３） ３﹒３９元 無升跌
紫金礦業 （０２８９９） ５﹒１８元 升３﹒６０％
ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０） １４３６﹒５０元 升１﹒９５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇