《異動股》山東黃金（０１７８７）開漲近一成，金價再創新高

《經濟通通訊社２８日專訊》紐約期金收市升１﹒８％創新高，帶動金股上揚，山東黃金（

０１７８７）Ｈ股開升９﹒６４％，報２７﹒３元破頂；成交約４２萬股，涉資１１５５萬元。

Ａ股（滬：６００５４７）現價４６﹒１８元人民幣，升５％，成交７５６３萬元人民幣，涉及

１６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８７﹒２７％。

紫金礦業（０２８９９）升３﹒６％，報５﹒１８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升

１﹒９５％，報１４３６﹒５元。

恆生指數開報２４９４２，升３３９點或升１﹒３８％，主板成交２０﹒８４億元。國企指

數報１０２１８，升１４２點或升１﹒４２％。

上證綜合指數報３２２６，升２０點或升０﹒６５％，成交３４﹒６６億元人民幣。深證成

份指數報１３１０７，升１３０點或升１﹒０１％，成交４７﹒９１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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山東黃金 （０１７８７） ２７﹒３０元 升９﹒６４％

招金礦業 （０１８１８） １１﹒３０元 升３﹒１０％

恆興黃金 （０２３０３） ３﹒３９元 無升跌

紫金礦業 （０２８９９） ５﹒１８元 升３﹒６０％

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０） １４３６﹒５０元 升１﹒９５％

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（ｎｓ）

