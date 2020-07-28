《午市前瞻》港股仍有下調空間，難望挑戰２５０００

《經濟通通訊社２８日專訊》憧憬美國公布新刺激方案能提振經濟，隔晚美股走勢向好，三

大指數高收。港股今早高開３３９點報２４９４２點，已為早市最高位，主要由騰訊（００７０

０）和內需股帶動，盤中銀行及本地地產股一度反彈，惟未能阻港股突破兩萬五關。其後銀行及

本地地產股再倒跌，恆指升幅曾收窄至６９點，低見２４６７３點。恆指半日收報２４７３３點

，升１２９點或０﹒５３％，主板成交６１９﹒９２億元。國指報１０１５８點，升８３點或０

﹒８３％。

傳匯控（００００５）高層與英倫銀行高層商談，擔心香港聯滙或受干預的問題，主席杜嘉

祺正評估集團在歐洲與美國的運作，及出售相關業務的可能性，匯控跌１﹒８４％，報３４﹒７

元。港交所（００３８８）進行內部改組，升２﹒５４％，報３６２﹒８元。建行（００９３９

）軟０﹒８４％，報５﹒８７元；中移動（００９４１）跌０﹒２８％，報５２﹒８５元；友邦

（０１２９９）跌０﹒１４％，報７２﹒３元。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３２２４點，升１９點或０﹒６％，成交２５０４﹒５０

億元人幣；深證成指報１３１０９點，升１３２點或１﹒０２％，成交３２８２﹒８４億元人幣

。



＊騰訊積極收購半日升逾４％＊



騰訊計劃斥資１６３億元，將獀狗私有化，半日股價走高４﹒２３％，報５４２元。系內其

他同屬恆生科技指數的股份亦全面報升，閱文（００７７２）升１﹒３％，報５０﹒７元；微盟

（０２０１３）揚３﹒２６％，報１０﹒７６元；金山軟件（０３８８８）漲７﹒７１％，報３

７﹒７元；新東方在線（０１７９７）升０﹒１４％，報３６﹒０５元。

恆指公司下月１４日公布季儉結果，銀河聯昌指「ＡＭＸ」有望納入恆指，阿里巴巴（０９

９８８）升２﹒３４％，報２４４﹒６元；美團（０３６９０）揚２﹒１６％，報１８９元；小

米（０１８１０）升２﹒３２％，報１４﹒９８元。而被取代的會是部分流通市值及成交量較低

的本地地產股太古Ａ（０００１９）、信置（０００８３）、長建（０１０３８），太古Ａ微升

０﹒２６％，報３８﹒４元；信置軟０﹒５４％，報９﹒２１元；長建升０﹒９１％，報３８﹒

８５元。



＊東風炒回Ａ，高漲近兩成三＊



內需股繼續向上，青啤（００１６８）獲摩通唱好，第二季銷售將錄雙位數增長，半日升６

﹒６６％，報７１﹒３元；百威亞太（０１８７６）明日公布中期績，走高５﹒２２％，報２５

﹒２元。蒙牛（０２３１９）為今早表現最佳藍籌，升６％，報３７﹒１元；旺旺（００１５１

）升１﹒８６％，報６﹒０２元；日清（０１４７５）回吐２﹒８６％，報７﹒４８元。

東風汽車（００４８９）計劃於深交所創業板上市，升２２﹒９％，報６﹒２８元。恆大健

康（００７０８）指新能源汽車已成為集團最重要的業務，建議易名為恆大汽車，揚４﹒２９％

，報２９﹒１５元。吉利（００１７５）升１﹒６５％，報１５﹒９８元。華晨中國（０１１１

４）升２﹒５８％，報７﹒９５元；廣汽（０２２３８）走高３﹒２８％，報６﹒６２元。比亞

迪（０１２１１）升２﹒５２％，報７３﹒２５元。



＊中美交惡，區塊鏈相關股升＊



隔晚金價再創新高，惟有報道指中國上半年原料黃金產量跌６％，消費量降３８％，黃金期

貨亞洲時段調頭向下，金股亦受累。山東黃金（０１７８７）跌５﹒４２％，報２３﹒５５元；

招金（０１８１８）插１０﹒４％，報９﹒８２元；恆興黃金（０２３０３）跌４﹒７２％，報

３﹒２３元；紫金（０２８９９）走低５％，報４﹒７５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）

仍升０﹒４３％，報１４１５元。

中美關係惡化，比特幣被炒起，重上１﹒１萬美元並創近半年高，區塊鏈概念股獲追捧。火

幣科技（０１６１１）走高６﹒２５％，報４﹒２５元；柏能集團（０１２６３）升３﹒２３％

，報１﹒６元；歐科雲鏈（０１４９９）揚４﹒８３％，報０﹒２１７元；雄岸科技（０１６４

７）全年盈轉虧損９０﹒０６萬坡元，半日仍升９﹒６５％，報０﹒２５元。（ｎｓ）



＊黃偉康：留意金屬板塊，吼洛鉬江銅＊



港股今日高開３３９點後升幅收窄，反覆下行至２４７５０點水平。安里主席兼行政總裁黃

偉康向《經濟通通訊社》表示，大市受惠隔晚美國科技股造好反彈，本港新經濟股如ＡＴＭＸ亦

有支持，加上騰訊擬私有化獀狗，帶動股價明顯反彈領市上升，亦令中資科技股有憧憬。但他指

出，由於中美關係惡化與疫情反覆，預料傳統板塊如地產股與銀行股均會受壓牽制港股升勢，他

料恆指短期２４５００點至２４７００點水平徘徊，或有再跌空間，上試２５０００點位置有一

定難度。

恆生科技指數昨日（２７日）出台，惟指數表現較為平穩。黃偉康指出，該指數還需要時間

發展需先作觀望，板塊中他較看好騰訊，料短期內有追棒，但由於該股已錄大幅升勢，投資者宜

作波幅炒作，５１５元為支持位，或可炒作至約５６４元高位。而於阿里巴巴方面，由於憧憬８

月納入恆指成分股，短期可上望２６３元位置。

黃偉康表示，如投資者欲入市，可考慮金屬板塊，可留意洛陽鉬業（０３９９３），建議試

３﹒１元時低吸，若升破３﹒４６元阻力位可望目標價３﹒７元；另外，亦可留意江西銅業（０

０３５８），建議可於２０天線位置買入（約９﹒２９元），料可升破１０﹒５元，目標價上望

年初高位約１０﹒９５元位置。（ｊｃ、ｎｓ）

