  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2020 15:28

《美元走勢－羅明立》美匯短線或９３－９５整固，歐元好倉先獲利

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒６９　　　１０５﹒２２　　　１０５﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７７４　　　１﹒１７１４　　　１﹒１７２８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９０４　　　１﹒２８４５　　　１﹒２８６５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２２６　　　０﹒９１９４　　　０﹒９２０４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１４　　　７﹒７５００　　　７﹒７５０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月耐用品訂單按月上漲７﹒３％，高於市場預期的６﹒９％，主要由於
當地經濟重啟及汽車需求持續上升。期內，汽車及零部件需求按月大幅上漲８５﹒７％，增幅較
５月份的２８﹒８％更高。此外，金屬、機械、電子設備及通信工具訂單增速亦錄得上升，而不
包括飛機及國防的核心耐用品訂單則按月上升３﹒３％，增幅略低於預期的３﹒５％。
　　美匯指數繼續向下尋底，跌至９３﹒５０附近開始有承接，由於美元累積跌幅已多，短線反
彈合理，難不易扭轉下行趨勢，短線或於９３－９５之間整固。德國７月ＩＦＯ企業景氣判斷指
數續升至９０﹒５，為連升第三個月，且高於市場預期的８９﹒３，６月份修正值為８６﹒３，
反映德國企業信心進一步增強。ＩＦＯ表示，數據反映德國第三季經濟開局良好，並維持第三季
經濟按季將會反彈６﹒９％的預測。歐元區本周四（３０日）將會公布６月份失業率，預料會維
持於７﹒６％；而周五公布第二季ＧＤＰ，預料會按年下降１３﹒９％。
　　受惠美元匯價急跌，歐元短線上漲至１﹒１７８０附近，歐元初步阻力位於１﹒１８００╱
５０，好倉宜先行獲利。初步支持在１﹒１６８０，回調至１﹒１５８０╱１﹒１６３０亦不過
份，即市以１﹒１７００╱１﹒１８００輕倉低買高沽，留意反彈表現。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１６３０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８７５　　　１﹒２７５０　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬　維他奶追落後　港視日清破頂後倒跌
FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關　80年代教訓堪記取
開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年　致力凝聚港人
財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
中國故事27/07/2020
《神州經脈》美駐成都總領館閉館　工業企業利潤增　A場交投轉淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金