《美元走勢－羅明立》美匯短線或９３－９５整固，歐元好倉先獲利

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０５﹒６９ １０５﹒２２ １０５﹒５２
歐元╱美元 １﹒１７７４ １﹒１７１４ １﹒１７２８
英鎊╱美元 １﹒２９０４ １﹒２８４５ １﹒２８６５
美元╱瑞郎 ０﹒９２２６ ０﹒９１９４ ０﹒９２０４
美元╱港元 ７﹒７５１４ ７﹒７５００ ７﹒７５０５
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《美元走勢》美國６月耐用品訂單按月上漲７﹒３％，高於市場預期的６﹒９％，主要由於
當地經濟重啟及汽車需求持續上升。期內，汽車及零部件需求按月大幅上漲８５﹒７％，增幅較
５月份的２８﹒８％更高。此外，金屬、機械、電子設備及通信工具訂單增速亦錄得上升，而不
包括飛機及國防的核心耐用品訂單則按月上升３﹒３％，增幅略低於預期的３﹒５％。
美匯指數繼續向下尋底，跌至９３﹒５０附近開始有承接，由於美元累積跌幅已多，短線反
彈合理，難不易扭轉下行趨勢，短線或於９３－９５之間整固。德國７月ＩＦＯ企業景氣判斷指
數續升至９０﹒５，為連升第三個月，且高於市場預期的８９﹒３，６月份修正值為８６﹒３，
反映德國企業信心進一步增強。ＩＦＯ表示，數據反映德國第三季經濟開局良好，並維持第三季
經濟按季將會反彈６﹒９％的預測。歐元區本周四（３０日）將會公布６月份失業率，預料會維
持於７﹒６％；而周五公布第二季ＧＤＰ，預料會按年下降１３﹒９％。
受惠美元匯價急跌，歐元短線上漲至１﹒１７８０附近，歐元初步阻力位於１﹒１８００╱
５０，好倉宜先行獲利。初步支持在１﹒１６８０，回調至１﹒１５８０╱１﹒１６３０亦不過
份，即市以１﹒１７００╱１﹒１８００輕倉低買高沽，留意反彈表現。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７５０ １﹒１６３０ １﹒１８０５
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８７５ １﹒２７５０ １﹒２９２０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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