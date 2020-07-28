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28/07/2020 09:59

【立會選戰】再有多名立法會參選人獲選舉主任查詢，詢問政治立場

　　《經濟通通訊社２８日專訊》再有多名立法會參選人獲選舉主任查詢，要求回覆對個別政治
議題的立場，包括參選九龍西的民協何啟明及社民連岑子杰、參選新界西的熱血公民鄭松泰，以
及參選批發及零售界的張秀賢，該四人均被要求今天回覆。
　　當中張秀賢、何啟明及岑子杰亦被問及，他們曾聯署聲明指《港版國安法》會摧毀一國兩制
，是否原則上反對此法例等，而鄭松泰接到選舉主任查詢，指他曾被裁定侮辱區旗及國旗罪，要
求解釋相關事件，今日正午前回覆。（ｂｎ）（ｚｚ）

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