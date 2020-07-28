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28/07/2020 10:07

【立會選舉】政制局譴責網上針對選舉主任羞辱起底，會交警方跟進

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政制及內地事務局發言人表示，留意到近日社會有不少討論，
甚至質疑部分選舉主任要求是次立法會換屆選舉已報名的候選人提供進一步資料以確認他們的參
選資格。
　　就有關情況，政制及內地事務局重申，根據現行選舉條例，選舉主任有權依法決定個別報名
的參選人是否符合相關候選資格。在確認候選人的參選資格前，選舉主任會按情況，諮詢相關政
策局和部門，包括律政司、政制及內地事務局等的意見，並在有需要時按《選舉管理委員會（選
舉程序）（立法會）規例》要求參選人提供其認為適當的額外資料，以令其信納候選人有資格獲
提名或該項提名為有效。
　　此外，政制及內地事務局亦注意到有個別人士在社交媒體上發放一些含羞辱性內容的言論，
對選舉主任造成人身攻擊，並肆意「起底」，政制及內地事務局對有關行為予以嚴厲譴責。
　　發言人說，選舉主任依法行使其法定職能，絕不應受到任何不合理和羞辱的言論針對，會將
有關惡意的行為轉介個人資料私隱專員公署、警方等跟進，包括主動聯絡涉及「起底」內容的平
台營運商要求移除相關連結，並要求涉事平台刊登警告字句說明「起底」行為有機會觸犯《個人
資料（私隱）條例》等。
　　發言人又重申，政制及內地事務局會繼續全力支援選舉主任依法履行職責。（ｂｉ）
（ｚｚ）

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