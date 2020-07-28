【新冠肺炎】港澳辦將應特區請求提供必要支持，包括提高檢測能力

《經濟通通訊社２８日專訊》國務院港澳辦表示，中央政府高度關注香港新一輪疫情變化及

防控工作，將應特區政府提出的請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高核酸檢測能力，

加快建立臨時隔離和治療中心等。

發言人指出，有少數人甚至是醫護人員在政治偏見和政治操弄企圖的驅使下，挖空心思拋出

奇談怪論，甚至造謠污蔑，以阻撓中央有關部門及內地有關地方對香港抗疫的支持，這種為達到

政治目的而罔顧市民生命安全的行為與「政治攬炒」同樣令人不齒。（ｃｗ）

