【新冠肺炎】消息指一旺角東站承辦商保安員家屬確診，正隔離檢疫

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，港鐵（０００６６）旺角東站一名承辦商保安員，因
其家屬確診，現正接受隔離檢疫，昨晚已通知港鐵，他未有檢測結果。據了解，港鐵已安排徹底
清潔和消毒有關工作地點，並正追蹤可能被界定為密切接觸者的職員。
該港鐵站保安員主要工作，包括監察乘客有無拍卡入閘等，較多逗留在公眾地方。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴 惠譽確認中國A+評級 兩市成交續減
|財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬 維他奶追落後 港視日清破頂後倒跌
|FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關 80年代教訓堪記取
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰