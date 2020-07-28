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28/07/2020 16:21

【新冠肺炎】消息指一旺角東站承辦商保安員家屬確診，正隔離檢疫

　　《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，港鐵（０００６６）旺角東站一名承辦商保安員，因
其家屬確診，現正接受隔離檢疫，昨晚已通知港鐵，他未有檢測結果。據了解，港鐵已安排徹底
清潔和消毒有關工作地點，並正追蹤可能被界定為密切接觸者的職員。
　　該港鐵站保安員主要工作，包括監察乘客有無拍卡入閘等，較多逗留在公眾地方。（ｃｗ）

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