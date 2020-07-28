【新冠肺炎】業界料全日禁堂食令五百家食肆停業，本月損失５０億

《經濟通通訊社２８日專訊》政府明天（２９日）起禁食肆堂食，香港餐飲聯業協會會長黃
家和出席電台節目時表示，估計業界本月起碼損失５０億元生意，早前禁晚市堂食，已有１２０
０間食肆停業，相信新措施下會再多５００間停業。
稻苗學會會長黃傑龍表示，相信業界生意會跌九成，若全日只做外賣，未能應付租金和其他
成本，部分餐廳可能連電費都不能負擔，若果措施再延長７日，料業界會出現結業潮。（ｂｉ）
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