【新冠肺炎】業界料全日禁堂食令五百家食肆停業，本月損失５０億

《經濟通通訊社２８日專訊》政府明天（２９日）起禁食肆堂食，香港餐飲聯業協會會長黃

家和出席電台節目時表示，估計業界本月起碼損失５０億元生意，早前禁晚市堂食，已有１２０

０間食肆停業，相信新措施下會再多５００間停業。

稻苗學會會長黃傑龍表示，相信業界生意會跌九成，若全日只做外賣，未能應付租金和其他

成本，部分餐廳可能連電費都不能負擔，若果措施再延長７日，料業界會出現結業潮。（ｂｉ）

