【紓困措施】第二批書面登記人士提前於明日起領取一萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》政府公布，按現金發放計劃書面表格分批登記安排，在７月

１８日或之前登記的第二批合資格市民將於明日（２９日）開始收到款項或領取支票通知，較原

訂的８月３日提早五天，共涉及約３５﹒６萬人。該年齡組別人士如在７月１９日或之後遞交登

記表格，會在登記後約兩星期收到款項或領取支票通知。

經銀行遞交書面表格的市民將會透過其指定的個人銀行帳戶收到款項。市民如透過香港郵政

遞交登記表格，會收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知。他們可於通知上列出的

時段（約一個月）內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

因應政府早前宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政已公布在７月２７日至８月２日期

間，位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵

政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局，而其餘全線郵政局則會於星

期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午四時關閉。

此外，截至昨日，現金發放計劃已向接近５５０萬名合資格市民發出款項或領取支票通知。

政府發言人提醒市民，銀行會在發放款項後盡快向市民發出短訊等通知，故市民無須急於到銀行

分行或理財中心查閱戶口結餘。（ｂｉ）

