【新冠肺炎】消息指本港新增約１１０宗確診個案

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港今日新增約１１０宗新冠肺炎確診個案，為連續
第７日逾百宗確診。
食物及衛生局局長陳肇始今早接受電台訪問時表示，從確診患者的病發日期及病毒的繁殖率
來看，專家的觀察認為，確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將
疫情壓下。
被問到３０多類獲豁免檢疫人士，是否導致這輪疫情爆發的原因。陳肇始表示，現時基因排
序已有實證證明，因早前衛生防護中心都不知道源頭，因此現時知道後，會嚴肅跟進。（ｂｉ）
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