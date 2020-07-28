【新冠肺炎】消息指本港新增約１１０宗確診個案

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指，本港今日新增約１１０宗新冠肺炎確診個案，為連續

第７日逾百宗確診。

食物及衛生局局長陳肇始今早接受電台訪問時表示，從確診患者的病發日期及病毒的繁殖率

來看，專家的觀察認為，確診數字已經見頂，期望透過今輪收緊防疫措施，可令疫情平穩，再將

疫情壓下。

被問到３０多類獲豁免檢疫人士，是否導致這輪疫情爆發的原因。陳肇始表示，現時基因排

序已有實證證明，因早前衛生防護中心都不知道源頭，因此現時知道後，會嚴肅跟進。（ｂｉ）

