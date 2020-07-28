【企業盈警】永旺料中期虧損收窄至８０００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》永旺（００９８４）公布，截至２０２０年６月３０日止六個
月的初步評估，料期內控股股東應佔虧損收窄至約８０００萬元，去年同期之控股股東應佔虧損
為１﹒４９億元。
公司表示，虧損減少約６９００萬元，主要歸因於透過優化商品組合，提供更便利的購物體
驗，為集團帶來增長動力；同時積極開展各種營銷活動，刺激顧客購物意欲，增加購買等因素。
集團預計８月底公布中期業績。（ｂｎ）
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