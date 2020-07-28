【企業盈警】亞太資源（１１０４）料全年業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２８日專訊》亞太資源（０１１０４）預期，截至２０２０年６月３０日止

之年度業績轉盈為虧，錄得虧損為３﹒５億元至５億億元之間，而去年同期則錄得盈利６﹒０８

億元。

虧損主要是由於相比於２０１９年度的減值虧損回撥為６﹒５６億元，預期集團之其中一間

主要聯營公司之帳面值減值虧損撥備所致。（ｊｏ）

