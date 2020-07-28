【新冠肺炎】新地旗下荃灣廣場推出第二輪全日外賣自取優惠

《經濟通通訊社２８日專訊》新地（０００１６）旗下荃灣廣場宣布，面對最新「禁全日堂

食」抗疫措施下，即日起聯同場內超過３０家中西日韓美食餐廳再「加碼」推出第二輪全日外賣

自取優惠。部分食肆套餐更減低至６５折或買一送一，加上場內現正進行中的「全日餐飲消費優

惠」，由即日起至８月１６日，顧客於任何食肆消費滿１００元，即可獲贈２０元餐飲現金券。

