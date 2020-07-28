【新冠肺炎】新地旗下荃灣廣場推出第二輪全日外賣自取優惠

《經濟通通訊社２８日專訊》新地（０００１６）旗下荃灣廣場宣布，面對最新「禁全日堂
食」抗疫措施下，即日起聯同場內超過３０家中西日韓美食餐廳再「加碼」推出第二輪全日外賣
自取優惠。部分食肆套餐更減低至６５折或買一送一，加上場內現正進行中的「全日餐飲消費優
惠」，由即日起至８月１６日，顧客於任何食肆消費滿１００元，即可獲贈２０元餐飲現金券。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴 惠譽確認中國A+評級 兩市成交續減
|財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬 維他奶追落後 港視日清破頂後倒跌
|FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關 80年代教訓堪記取
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰