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28/07/2020 12:41

《本港樓市》團結基金料工業用地將負增長，提五大建議支援物流業

　　《經濟通通訊社２８日專訊》團結香港基金發表最新一份土地及房屋政策，指出香港作為傳
統物流樞紐具有多項優勢，然而政府欠缺長遠規劃，加上基建投資落後，導致經濟用地的供應持
續短缺。據該會統計，截至２０３０年，將會有３９０公頃棕地被收回作包括住宅在內的其它用
途，供物流業等行業使用的土地或將出現負增長，倘若政府未能適時提供政策支援，本港物流業
的前景將會更加嚴峻。
　　該會表示，貿易及物流業本地總值在２００９年至２０１８年期間增加５１％，反觀已建成
的工業用地僅錄得８％的輕微增長，而私人貨倉供應更曾經出現斷層。同時，舊式的分層工廠房
大廈設計難以滿足現代物流業的需求。本港工業用地供應緊張，空置率持續偏低，亦帶動設施租
金攀升。另邊廂，由於工業用地供不應求，迫使物流營運商需租賃新界空置農地，導致所謂的棕
地問題，但隨著新發展區等項目推行，未來不少棕地料逐漸被收回。
　　基金會促請政府為物流業適時提供足夠的土地和設施，從硬體和軟件兩方面提出五大建議，
包括發展專用物流樞紐，選址港珠澳大橋香港口岸人工島、龍鼓灘及屯門西一帶、新界西北地區
及新界北地區，料可提供多達９３０公頃的產業用地和近１２﹒５萬個職位；改革產業用地分配
機制；遷置葵青貨櫃碼頭；進行經濟策略檢討並制定產業政策，以及成立專注發展策略性產業的
法定機構。（ｙｗ）

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