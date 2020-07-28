【新冠肺炎】匯豐旗下１３家日夜理財中心周三起暫停服務

《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐宣布，由本周三（２９日）起，旗下所有１３家日夜理財

中心將會暫停服務，直至另行通知。毗鄰的理財易中心的營業時間則維持不變。

該行指，現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，該行為客戶提供銀行服務的同時，亦採取

預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。（ｂｉ）

