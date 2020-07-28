【國安立法】陳智思遭美資銀行關閉帳戶，外資銀行拒絕港官員帳戶

《經濟通通訊社２８日專訊》有報道指，行政會議召集人陳智思表示，早前接獲一間美國銀

行的通知，將關閉其帳戶並退款。他不願透露該銀行的名字。

英國《金融時報》引述陳智思報道，隨著中美兩國關係日趨緊張，外資銀行對與官員的業務

往來更為審慎，並正拒絕一些香港官員的帳戶。

陳智思又指，美資銀行不願接觸政治敏感的人士，即使是匯豐銀行亦不想與他有來往。

（ｓｋ）（ｚｚ）

