【國安立法】陳智思遭美資銀行關閉帳戶，外資銀行拒絕港官員帳戶

《經濟通通訊社２８日專訊》有報道指，行政會議召集人陳智思表示，早前接獲一間美國銀
行的通知，將關閉其帳戶並退款。他不願透露該銀行的名字。
英國《金融時報》引述陳智思報道，隨著中美兩國關係日趨緊張，外資銀行對與官員的業務
往來更為審慎，並正拒絕一些香港官員的帳戶。
陳智思又指，美資銀行不願接觸政治敏感的人士，即使是匯豐銀行亦不想與他有來往。
（ｓｋ）（ｚｚ）
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