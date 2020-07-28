【貿易再戰】惠譽：中美關係惡化及疫情影響內銀，需視乎制裁細節

《經濟通通訊社２８日專訊》中美關係日趨惡化，惠譽大中華區銀行業評級主管及高級董事

胡月明表示，中美兩國自去年開始變得緊張，加上新型冠狀病毒肺炎疫情，的確對內地銀行有較

大影響。不過她認為，仍然需要視乎美國的制裁行動範圍及名單等細節。大部分的中資銀行在美

國的業務並不多，而中國銀行（０３９８８）的海外資產較多，達２８％，但當中逾一半都是在

香港。她認為，即使美國有制裁行動公布，相信銀行都會有一段過渡期，讓銀行處理與受影響客

戶的業務關係。

她指，惠譽目前未有將有關因素納入評級的考慮範圍內，又認為內地的銀行主要受主權支持

，中央政府不會因為中美關係有變，而改變對銀行的支持及政策。



＊內銀淨息差有輕微收窄壓力，派息不會有太大改變＊



胡月明又指，疫情下中國去槓桿進程階段性放緩，預料２０２１年中國金融系統槓桿將趨穩

。中資銀行潛在資本缺口趨穩，但今年經濟增長放緩將令資本短期受壓。經濟放緩及減費讓利亦

將導致內地銀行盈利能力受壓，資產質量風險上升。

她預料，內銀淨息差仍有輕微的收窄壓力，但如果將利率再降低，就可能會影響到房貸的需

求，而監管部門對房貸仍非常關注，加上第二季的經濟已經大幅改善，因此預期利率將不會大幅

下降。有別於海外銀行，內地銀行的盈利表現相對較好，壓力亦相對較小，預料今年內地銀行盈

利水平略有下降，但不會有太大改變，派息也不會有太大改變。



＊內銀獲發券商牌照或對券商有較大衝擊＊



有傳內地商業銀行有望獲發券商牌照。惠譽中國銀行業評級董事薛慧如表示，雖然目前仍未

見監管機構出台進一步的細節，但認為目前中國銀行業的數量、規模及盈利都明顯高過證券行業

，銀行擁有龐大的客戶基礎和較低的負債成本，而券商的支出較大，經營槓桿較高，導致其盈利

有較大的波動性。因此，她認為，銀行獲發券商牌照或會引起惡性競爭，對於現有的券商有較大

的衝擊。（ｓｋ）

