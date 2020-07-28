【立會選戰】政制局：將密切注視疫情發展，就選舉準備不同預案

《經濟通通訊社２８日專訊》有消息指行政長官會同行政會議討論押後立法會選舉。政制及
內地事務局發言人表示，局方及選舉事務處正跟進選舉工作，並與食物及衛生局及衛生防護中心
等相關部門緊密聯繫，密切注視並因應疫情發展，準備不同預案。
選管會表示，正密切留意疫情發展，亦知悉近日疫情嚴峻，會聽取政府及專家的專業意見，
了解疫情對選舉的影響。 （ｂｉ）
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