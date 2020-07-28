《小傳日記》避險情緒稍降溫，魚缸反覆向上伸！

《小傳日記》「孖屐」憧憬花旗國公布新經濟刺激方案，加上疫苗研發繼續有進展，隔晚美

股三大指數都彈高收市。受外圍刺激香江魚缸今朝高開３３９點報２４９４２點，已經為全日最

高位。無耐Ａ場同美股指數期貨升幅收窄，魚缸例牌跟到實一實，加上銀行佬、公用佬同磚頭佬

非常弱勢，升幅最多曾收窄至升３９點見２４６２３。

午後，ＱＱ（００７００）同內需股撐市，加上花旗國１０年期國債收益率回升，加上日元

走軟，反映「孖屐」避險情緒稍微降溫，臨近尾市魚缸升幅稍為擴大。最終收報２４７７２點，

升１６９點或升近１巴仙，主板成交１１２４﹒１６億銀。國企指數報１０１５１點，升７６點

或升近１巴仙。

Ａ場同樣回穩，上證綜指報３２２７點，升２２點或升近１巴仙。深證成份指數報１３１４

７點，升１７０點或升逾１巴仙，總成交８９７９﹒５９億銀人仔。

重磅藍戰士方面，傳出售歐美業務嘅大笨象（００００５）跌近２巴仙，報３４﹒８銀創超

過４年低；ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報７２﹒８銀；神州移動（００９４１）無升跌

，報５３銀；生發發（００３８８）升近３巴仙，報３６３﹒２銀。



＊抗疫好寂寞劈啤一齊樂；回Ａ是潮流缺水唔使愁＊



摩通出報告話，睇好潤啤（００２９１）出年增長勁，係醉酒佬首選，踼高逾１巴仙，報５

４銀；至於青啤（００１６８）第二季銷售都可以有雙位數增長。抽高逾３巴仙，報６９﹒１５

銀。蒙牛（０２３１９）係今日表現最好藍戰士，鏟高近６巴仙，報３６﹒９５銀；最高見３７

﹒３５銀創咗歷史新高；旺旺（００１５１）微升近１巴仙，報５﹒９６銀。抗疫概念股日清（

０１４７５）回吐近４巴仙，報７﹒４銀。

東風汽車（００４８９）計劃回Ａ，國泰君安覺得薄弱嘅產品線同競爭力係導致乘用車增長

較慢嘅主因，所以回Ａ對公司有利，收彈近１４巴仙，報５﹒８銀。恆大健康（００７０８）話

新能源汽車已經係集團最重要嘅業務，所以要改名做恆大汽車，跳高逾７巴仙，報３０銀；吉利

（００１７５）起哄升近２巴仙，報１６銀；華晨中國（０１１１４）抽高逾３巴仙，報７﹒９

９銀；廣汽（０２２３８）鏟高近２巴仙，報６﹒５２銀。



＊龍頭搵到銀物管佬醒神，疫情Ｋｅｅｐ住升金礦佬驚青＊



物管佬今日表現醒神！包括碧桂園（０６０９８）公布同內地衢州市政府達成「城市大物業

」戰略合作，同埋正榮服務（０６９５８）估計中期純利按年增超過九成，拉起物管佬！碧桂園

（０６０９８）抽高逾３巴仙，報４５﹒９銀；正榮服務（０６９５８）彈起近１２巴仙，報６

﹒１５銀；永升生活（０１９９５）抽高近３巴仙，報１４﹒３銀；奧園健康（０３６６２）鏟

高近４巴仙，報８﹒１銀；雅生活（０３３１９）抽高不足半巴仙，報４４﹒９銀。但時代鄰里

（０９９２８）表現就一般，跌低逾１巴仙，報１２銀。

疫情反覆「孖屐」心慌慌！現貨金最近表現威威，紐約期金更收升近兩巴仙創新高，今朝金

佬叻仔齊飛高高！但其後高位食飽飽有回吐，山東黃金（０１７８７）碌低近７巴仙，報２３﹒

２銀；紫金礦業（０２８９９）碌落近６巴仙，報４﹒７２銀；招金礦業（０１８１８）下滑逾

１２巴仙，報９﹒６３銀；中國黃金（０２０９９）軟近９巴仙，報７﹒５５銀。



＊舜宇至叻醒手機佬飛升，騰訊購獀狗新經濟唔愁＊



舜宇（０２３８２）估計第一次被納入蘋果鏡頭供應鏈。有券商話韓國公司Ｓｅｍｃｏ同舜

宇喺今年下半年同出年分別加入蘋果鏡頭供應鏈，舜宇估出年上半年開始大量出貨ｉＰａｄ與少

量Ｍａｃ鏡頭。大行天風證券仲升咗舜宇目標價到１６５銀，評級由「中性」升到「增持」。手

機孖寶齊齊飛起，舜宇（０２３８２）威威鏟高逾２巴仙，報１４４﹒８銀；比亞迪電子（００

２８５）升１２巴仙，報２５﹒８５銀；瑞聲（０２０１８）都抽高逾２巴仙，報５８﹒０５銀

。其他手機佬都有追捧，高偉電子（０１４１５）彈起逾３巴仙，報３﹒０４銀；丘鈦科技（０

１４７８）抽高逾１巴仙，報１０﹒２銀。

而ＱＱ傳出向獀狗提出收購！每股作價９美銀，收市股價飛高高，鏟高近５巴仙，報５４３

﹒５銀；連帶拖起新經濟佬ＡＭＸ齊齊造好，阿里巴巴（０９９８８）抽高逾２巴仙，報２４４

﹒６銀；美團（０３６９０）飛起逾３巴仙，報１９１銀；小米（０１８１０）彈起近２巴仙，

報１４﹒８６銀。請請！



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