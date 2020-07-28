《匯海澤言－葉澤恆》美元短線或回穩，歐洲疫情反彈或礙歐元升勢

《匯海澤言》美國持續受到疫情影響，但部分州份疫情開始出現放緩，白宮與共和黨議員亦

就新一輪紓困方案達成共識。方案會聚焦經濟援助、醫療和學校，除了撥款超過一千億美元支援

大、中、小學外，亦會再次向合資格民眾發放１２００美元，擴大小型企業緊急貸款，支持個人

防護裝備製造等。在最受注視的額外失業保險救濟替代方案，建議將金額由過去周末到期前的每

周６００美元，削減至２００美元，直至發放救濟的州政府調整電腦系統完成。之後是按失業人

士對上一份工作工資的七成，發放額外救濟金，最多每周５００美元，初步將過渡期定為兩個月

。有關目的在於避免失業救濟收入高於工作收入，令市民不願意重投勞工市場。財長姆欽於美國

時間星期一晚上，在國會山莊與民主黨眾議院議長佩洛西及參議院民主黨領袖舒默討論這個刺激

計劃。美國政府新刺激經濟方案的作用，預料較之前為少。目前首要是要控制疫情，避免進一步

擴散，從而影響到經濟重啟的步伐。美匯指數經過近期的下跌後，有可能出現短線反彈。投資者

宜留意聯儲局本周四凌晨公布的議息結果。預料美匯指數短期在９３至９４﹒５之間上落。



＊慎防歐洲疫情反彈，阻礙歐元升勢＊



法國失業人數持續下跌，６月失業人數減少２０﹒５萬人，降至４２２﹒１萬人。不但是連

續第二個月下跌，而且是有史以來最大的單月下跌。勞工部表示，失業人數回落，主要是由於部

分人士找到非全職的工作。德國慕尼黑經濟研究院企業景氣指數連續三個月上升，７月份指數報

９０﹒５，較６月份的８６﹒３為高，而且是今年２月以來最高水平。企業展望指數亦連續三個

月上升，升至９７，是２０１８年１１月以來最高。歐洲早前疫情受控一段時間，加上美元近期

走勢疲弱，支持歐元匯價上升。但歐元兌美元升至１﹒１８左右，似乎會有一定阻力。另外，部

分歐洲國家的疫情出現反彈，例如德國及西班牙，亦可能令經濟於８月份出現放緩，或令歐元短

期出現一些回調。料歐元兌美元或回落，有機會下試１﹒１６５０水平。



＊歐英脫歐貿易談判或現曙光，可吸英鎊＊



英國與歐盟在上一輪貿易談判後，對能否達成協議態度悲觀。但有報導指，歐盟首席談判代

表巴尼耶突然轉軚，向成員國表示有信心，可以與英國達成新的貿易協議。最受英國脫歐影響的

愛爾蘭和荷蘭，亦對達成協議持樂觀態度，而目前只有法國的態度仍然強硬。建議於

１﹒２８５０買入英鎊，目標１﹒３１至１﹒３２，跌穿１﹒２７止蝕。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

