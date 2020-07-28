《宏觀銓局－馬桂銓》美國大選

《宏觀銓局》美國大選定於今年１１月３日舉行，距今還有約１００日。大選除了決定誰是

下任美國總統，亦會選出眾議院全部４３５個席位，及參議院１００個席位中的３５個。市場近

來的走勢顯示民主黨將會贏得總統席位，並控制參眾兩院，暫時預測機率分別為６２％、６１％

和８５％，相比之下，在二月份當肺炎疫情爆發初期時，民主黨在三個領域的勝算分別是４３％

、３０％和６１％。歷史告訴我們，越接近選舉日，美國股市就越加波動。臨近１１月３日，市

場或許波動。近日波動性亦不低，主因當然和疫情有關，但在選舉前後引伸的波動率亦相當高，

意味市場的不確定性將必延長。

第四季股市不確定性加劇的首因，自然是疫情和選舉臨近。出於健康考慮和隔離措施，相信

有很多選民不會在大選當天往實體票站投票，改以郵遞投票。假如候選人選情旗鼓相當，點票固

然需時，同時亦難免要重新點票，包括郵寄選票。第二個原因則是投資者擔心一旦民主黨候選人

拜登當選總統，並控制參眾兩院，特朗普四年前當選時所頒布的企業減稅政策或會被上調。當然

，這些仍是未知之數。

如拜登當選的話，政綱如何執行仍有待觀察。以史為鑑，挑戰者往往會以較進取的政綱爭逐

總統席位，當選後就走回較中間路線。加稅是拜登乃於疫情爆發之前提出的政綱。考慮到當前經

濟疲軟，政策當然以協助商業復甦和就業增長為主，而非抑制經濟增長。故此拜登上任後會否加

稅仍然是拭目以待。另外，競選期間候選人的政綱必會不斷調整，民主黨亦會整理政策方向，直

至８月１７日至２０日的民主黨全國代表大會期間方會確定，因此拜登目前的政綱應視為政策初

步清單。

官方經濟數據繼續顯示美國經濟正在復甦。美國零售總額在５月份增長１８﹒２％之後，６

月份亦增加７﹒５％，比起２月份（疫情之前）只低０﹒６％。製造業增長亦強勁，５月份產量

增加３﹒８％，６月份再升７﹒２％，但總額仍比起２月份低１１﹒１％。儘管近期增長強勁，

平均而言第二季經濟仍屬低迷。市場預測第二季度實際ＧＤＰ增長年率將下降３１％。疫情會否

再度爆發，將決定經濟會重開還是停滯。

資產分配方面，筆者傾向側重企業債，主要是因為股票近來較貴，而投資級別和非投資級別

的企業債定價均在長期平均價位之內。由於違約率預計會攀升，非投資級企業債投資者該聚焦在

較高評級的發行商。地區方面，歐洲在經濟重新開放期間對疫情的控制勝於美國，因此值得增持

。但從長遠來看，由於肺炎疫苗有望面世，股票前景亦見樂觀。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

