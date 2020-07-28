Ａ股表現造好，港股升１６９點收２４７７２，成交１１２４億

《經濟通通訊社２８日專訊》美國部分州份新冠肺炎疫情有放緩跡象，加上疫苗研發進度樂

觀，隔晚美股三大指數高收，刺激亞洲股市早段造好。港股今早高開逾三百點，惟未能挑戰二萬

五關，隨後升幅蒸發逾半。內地Ａ股今日造好，連帶本港仍能撐起表現，大市由騰訊撐起

（００７００）領漲，消息指其對搜狗進行私有化，帶動股價造好；蒙牛（０２３１９）急漲逾

半成，為全日表現最佳藍籌，最終恆指收報２４７７２點，升１６９點或升０﹒６９％，主板成

交１１２４﹒１６億元，按日跌１０﹒６％。國企指數報１０１５１點，升７６點或升

０﹒７６％。

內地Ａ股兩連升，上證綜合指數報３２２７點，升２２點或升０﹒７１％；深證成份指數報

１３１４７點，升１７０點或升１﹒３１％。兩市合共成交８９７９﹒５９億元人民幣。

重磅股方面，有傳匯控（００００５）擔心香港聯滙或受干預的問題，主席杜嘉祺正評估集

團在歐洲與美國的運作，及出售相關業務的可能性，全日收跌１﹒５６％，報３４﹒８元；港交

所（００３８８）升２﹒６６％，報３６３﹒２元；騰訊飆４﹒５２％，報５４３﹒５元；中移

動（００９４１）無升跌，報５３元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５５％，報７２﹒８元。



＊手機股繼續落鑊，新經濟股表現造好＊



臨近９月蘋果手機發布會，手機股表現強勁，其中有大行指出舜宇（０２３８２）被納入蘋

果鏡頭供應鏈，刺激股價升２﹒１９％，報１４４﹒８元；另一孖寶瑞聲科技（０２０１８）升

２﹒２９％，報５８﹒０５元；比亞迪電子（００２８５）飆１１﹒９％，報２５﹒８５元；丘

鈦科技（０１４７８）升１﹒１９％，報１０﹒２元；高偉電子（０１４１５）升３﹒０５％，

報３﹒０４元。

恆生科指繼續起飛，並突破七千點關口，新經濟股繼續有追捧，金山軟件（０３８８８）升

８﹒５７％，報３８元；華虹半導體（０１３４７）升８﹒３９％，報２９﹒７元；金蝶國際

（００２６８）升７﹒８６％，報１９﹒２２元；中芯國際（００９８１）升５﹒８４％，報

２６﹒３元；恆騰網絡（００１３６）升５﹒１９％，報０﹒２４３元；

隨著大市反彈，市場避險需求減少，金價從高位輕微回吐，連帶金礦股有沽壓，招金礦業

（０１８１８）急瀉１２﹒１４％，報９﹒６３元；山東黃金（０１７８７）回吐６﹒８３％，

報２３﹒２元；紫金礦業（０２８９９）跌５﹒６％，報４﹒７２元；恆興黃金（０２３０３）

跌０﹒５９％，報３﹒３７元；中國黃金國際（０２０９９）跌８﹒９３％，報７﹒５５元。



＊本港疫情嚴重惟地產股隨市反彈，全日禁堂食煤氣股價見低位＊



本港今日有逾百宗新增個案，頻譜分析指來源可能由非檢疫船員所引起，疫情情況嚴重，不

過地產連日下挫，今日隨市反彈，恆基地產（０００１２）升１﹒２４％，報２８﹒６５元；新

地（０００１６）升１﹒２％，報９２﹒７５元；新世界（０００１７）升０﹒４１％，報

３６﹒３５元；太古地產（０１９７２）升０﹒２３％，報１７﹒３４元；九倉置業

（０１９９７）升０﹒１８％，報２８﹒０５元。

另外，全日禁堂食規例將於明日實施，大行大摩發表報告指，相信規例將影響煤氣

（００００３）售氣情況，股價今日見３年低位，收跌０﹒３７％，報１０﹒８８元；其他公用

股走勢靠穩，中電控股（００００２）升０﹒３５％，報７１﹒９５元；電能實業

（００００６）升０﹒１２％，報４３元；長實集團（０１１１３）跌２﹒１１％，報４１﹒７

元；港燈（０２６３８）升０﹒３８％，報７﹒９８元；

國家主席習近平定調「經濟內循環」，近日內需股表現強勢，內地食品Ａ股炒高，連帶本港

Ｈ股受惠，中國旺旺（００１５１）升０﹒８５％，報５﹒９６元；蒙牛乳業（０２３１９）升

５﹒５７％，報３６﹒９５元；康師傅（００３２２）升２﹒０４％，報１４元；青島啤酒

（００１６８）升３﹒４４％，報６９﹒１５元；統一企業中國（００２２０）升１﹒４６％，

報８﹒３６元。（ｕｌ）

