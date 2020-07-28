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28/07/2020 09:20

《股金豐采－涂國彬》美元繼下探，歐元延升勢

　　《股金豐采》疫情初期，美元因其流動性和安全性受追捧，其他貨幣走勢疲弱。期間，美匯
指數一度突破１００水平。美元對市場情緒非常敏感，擔憂情緒一旦回升，美元就獲得上行動能
。但從５月底６月初開始，下行壓力明顯增加，重心下移至９６至９８區間震盪，直到７月下旬
開始跌破區間支持，美匯加速回落。上周五美元跌至近兩年來低點，錄得近四個月來最大單周跌
幅，７月２７日本周一甚至已經跌破９４關口。
　
＊等待美國刺激方案＊
　
　　現在經濟數據好壞不一，包括最新的美國７月商業活動指數升至六個月新高。不過，製造業
ＰＭＩ雖然是六個月最高，但低於市場預期。疫情在美國仍然很嚴重，經濟前景仍存在較大不確
定性。投資者現在都在等待新的刺激計劃，只是兩黨還需要一定時間才能達成共識。此外，美聯
儲議息會議也要關注，按兵不動市大概率，重點市看鮑威爾對經濟和政策前景的看法。
　
＊歐元或挑戰１﹒２＊
　
　　相對美國，歐洲經濟數據樂觀，包括歐元區７月製造業ＰＭＩ升至５１﹒１，大大超出預期
，創下十九個月新高。加上歐盟通過復甦基金，歐元走勢強勁，升至二十二個月來新高，達到
２０１８年底以來的最高水平，相信還是能在美元走軟下進一步走高，先挑戰１﹒２水平。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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