《股金豐采－涂國彬》美元繼下探，歐元延升勢

《股金豐采》疫情初期，美元因其流動性和安全性受追捧，其他貨幣走勢疲弱。期間，美匯

指數一度突破１００水平。美元對市場情緒非常敏感，擔憂情緒一旦回升，美元就獲得上行動能

。但從５月底６月初開始，下行壓力明顯增加，重心下移至９６至９８區間震盪，直到７月下旬

開始跌破區間支持，美匯加速回落。上周五美元跌至近兩年來低點，錄得近四個月來最大單周跌

幅，７月２７日本周一甚至已經跌破９４關口。



＊等待美國刺激方案＊



現在經濟數據好壞不一，包括最新的美國７月商業活動指數升至六個月新高。不過，製造業

ＰＭＩ雖然是六個月最高，但低於市場預期。疫情在美國仍然很嚴重，經濟前景仍存在較大不確

定性。投資者現在都在等待新的刺激計劃，只是兩黨還需要一定時間才能達成共識。此外，美聯

儲議息會議也要關注，按兵不動市大概率，重點市看鮑威爾對經濟和政策前景的看法。



＊歐元或挑戰１﹒２＊



相對美國，歐洲經濟數據樂觀，包括歐元區７月製造業ＰＭＩ升至５１﹒１，大大超出預期

，創下十九個月新高。加上歐盟通過復甦基金，歐元走勢強勁，升至二十二個月來新高，達到

２０１８年底以來的最高水平，相信還是能在美元走軟下進一步走高，先挑戰１﹒２水平。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

