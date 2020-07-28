《鍾之日記》企鵝買起搜狗，大象困局沒解

《鍾之日記》７月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國部分州份新冠肺炎疫情有放緩跡象，加上疫苗研發進度樂觀，隔晚美股三大指數高收，

刺激亞洲股市早段造好。港股今早高開逾三百點，惟未能挑戰二萬五關，隨後升幅蒸發逾半。內

地Ａ股今日造好，騰訊（００７００）大升４﹒５％撐市，最終恆指收報２４７７２點，升

１６９點或升０﹒６９％，主板成交１１２４﹒１６億元，按日跌１０﹒６％。

恆生科指起飛並突破七千點關口，全日急漲３﹒５１％，報７０１２點，３０隻成份股僅一

股下跌。



＊惠譽確認中國Ａ＋評級，Ａ場縮量兩連升＊



評級機構惠譽最新確認中國評級為Ａ＋，展望穩定。惠譽預計，中國今年實際ＧＤＰ增長可

達２﹒７％，是今年惠譽評級的主權國家中最高的國家之一。惠譽綜合估計，中國政府赤字總額

與ＧＤＰ之比今年將升至１１﹒１％，遠高於２０１９年的４﹒９％，由於赤字擴大，到

２０２０年底，政府總體債務相對於ＧＤＰ的比率將升至５６％，較２０１９年底增加９個百分

點，不過仍與當前評級為「Ａ」的國家的債務中值持平。

滬深股市今早走高，滬綜指高開０﹒７１％後，券商股升勢快速轉弱，隨後倒跌，惟內需概

念盤中爆發，帶動升勢持續到全日收市，滬綜指收升０﹒７１％，報３２２７﹒９６點。股市兩

連升，惟兩市全日成交進一步走下坡，８９８０億人民幣，再次低於萬億且較上日減３％。



＊企鵝密謀大動作，四處併購增持惹關注＊



在美上市的中國互聯網公司搜狗宣布，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，每股

作價９美元，較上周五（２４日）收市價高出５６﹒５％。搜狗美股隔晚大升４７％，收報

８﹒４８美元，較騰訊收購價仍呈溢價約６％。

若交易完成，搜狗成為騰訊的私人控股、間接全資子公司，而搜狗的ＡＤＳＳ將從紐約證券

交易所（ＮＹＳＥ）退市。搜狗同時表示，期望由獨立董事組成的搜狗董事會特別委員會將審議

建議書和擬議中的交易。按照搜狗目前的流通股情況以及騰訊的持股情況來計算，此次騰訊收購

搜狗的代價要超過２１億美元（約１６２﹒７８億港元）。

外電引述分析師指，這筆潛在的收購符合中國互聯網領域不斷升溫的私有化趨勢。今年，網

遊公司暢遊被搜狐私有化，５８同城被一個私募股權財團以８７億美元收購。

騰訊近日資本動作頻頻，正在就收購香港視頻遊戲公司樂遊科技（０１０８９）控股展開深

入磋商，同時在Ａ股增持兩家上市公司至５％持股，而和騰訊系關係千絲萬縷的內地旅遊服務平

台龍頭攜程，亦傳就私有化從美國退市與投資者進行談判。

騰訊全日價升４﹒５％，報５４３﹒５元。



＊傳匯豐研售歐美業務，陳智思遭美資行關閉帳戶＊



孟晚舟引渡案、港區國安法立法等一系列事件中，匯豐（００００５）屢成為中國與西方陣

營角力下的磨心。據外電引述知情人士報道指，匯豐控股主席杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業

務，並及研究出售相關業務的可能性，以應對中美衝突可能持續升溫。

消息指，匯控高層與英倫銀行高層商談時表示，擔心在中美關係緊張的情況下，香港聯繫滙

率可能受衝突，認為出售歐美業務是應對措施之一。

加拿大日前公開華為副董事長孟晚舟引渡案的證據文件，隨即惹來內地官媒對匯豐的猛烈抨

擊。雖然匯豐其後透過微信公眾號否認指控，惟有關回應已被微信刪除。

另一方面，行政會議召集人陳智思表示，早前接獲一間美國銀行的通知，將關閉其帳戶並退

款。陳智思不願透露該銀行的名字；認為美資銀行不願接觸政治敏感的人士，即使是匯豐銀行亦

不想與他有來往。

匯豐銀行前景不明，加上憂慮中美戰火威脅銀行業。匯控股價今早失守３５元，午後沽壓加

劇，低見３４﹒１元，創逾４年新低；收市報３４﹒８元，跌１﹒６％。



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