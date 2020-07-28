【創板改革】創業板註冊制首批新股下周二申購

《經濟通通訊社２８日專訊》深交所昨日（２７日）晚間公布，鋒尚文化

（深：３００８６０）和美暢股份（深：３００８６１）擬於近期在深市發行新股並上市，新股

申購日期為８月４日。市場預期，８月中下旬就能見到首批試點註冊制的創業板股票掛牌上市。

屆時，創業板交易規則也會同時調整。

鋒尚文化是一家以創意設計為核心，業務範圍涵蓋大型文化演藝活動、文化旅遊演藝、景觀

藝術照明及演繹等多個領域的創意、設計及製作服務企業。此次最高發行量不超過１８０２萬股

，擬募集資金１３﹒１２億元人民幣，主要用於創意製作及綜合應用中心建設項目、創意研發及

展示中心建設項目、企業管理與決策信息化系統建設項目並補充流動資金。

美暢股份是一家金剛石線生產企業，主要從事電鍍金剛石線的研發、生產及銷售。此次最高

發行量不超過４００１萬股，擬募集資金２３﹒３６億元人民幣，主要用於美暢產業園建設項目

、研發中心建設項目、高效金剛石線建設項目以及補充流動資金。

投行人士表示，隨著鋒尚文化、美暢股份正式進入發行程序，預計在８月中下旬，市場就將

迎來試點註冊制的創業板首批股票掛牌上市，備受投資者關注的「日漲跌幅限制放寬到２０％」

的實施日也將到來。（ｌｃ）

