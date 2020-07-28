【新冠肺炎】全國昨新增６８宗確診，北京出現與大連疫情關聯病例

《經濟通通訊社２８日專訊》新疆及遼寧爆發新一波新冠疫情有向外擴散跡象，北京２７日

新增一宗與大連市疫情關聯的本土病例。

國家衛健委公布，７月２７日，全國新增確診６８宗新型冠狀病毒肺炎病例，當中４宗為境

外輸入，分別在上海２宗，北京、雲南各１宗；本土病例６４宗，其中５７宗來自新疆，６宗在

遼寧，北京亦錄１宗。昨日全國無新增死亡個案及疑似病例；新增治癒出院１６宗。

截至７月２７日，全國累計確診病例的最新數字為８３９５９宗。累計死亡人數維持４６３

４人；現有確診病例３９１宗，其中重症病例２０宗；現有疑似病例１宗；累計治癒出院病例７

８９３４宗。

境外輸入累計確診病例２０５３宗，累計治癒出院病例１９７１宗。現有確診病例８２宗，

１宗疑似病例。

全國昨新增無症狀感染者３４人，其中２８宗為本土個案。當日有２４名感染者轉為確診；

解除隔離６人。目前尚在醫學觀察３０６名無症狀感染者，其中境外輸入佔８８人。

累計收到港澳台地區通報確診病例３２８６宗。其中，香港再增至２７７８宗（１４８６人

出院，死亡人數增至２２人）；澳門４６宗，全數患者均已出院；台灣４６２宗（４４０人出院

，７人死）。（ａｃ）

