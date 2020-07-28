【新冠肺炎】台灣新增５例境外輸入病例，全台累計確診４６７例

《經濟通通訊社２８日專訊》台灣地區流行疫情指揮中心今日上午公布，台灣２８日新增５
名新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例。截至目前，全台灣累計４６７例確診。
此外，一名北部工作的泰國籍移工從台灣回泰國後確診新冠肺炎，不排除是台灣本土個案，
已調查在台接觸者並採檢及居家隔離。指揮中心將於下午２時舉行記者會說明「新增５名境外移
入個案」及「泰籍移工接觸者調查及檢驗說明」等事宜。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
|中國故事27/07/2020
《神州經脈》美駐成都總領館閉館 工業企業利潤增 A場交投轉淡
|財經熱話27/07/2020
【港版納指】恒指兩萬五前遇阻力低收102點 科指軟逾1%跑輸
|香港政情27/07/2020
【新冠肺炎】政府收緊4人限聚令至2人 全日禁堂食
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰