【新冠肺炎】台灣新增５例境外輸入病例，全台累計確診４６７例

《經濟通通訊社２８日專訊》台灣地區流行疫情指揮中心今日上午公布，台灣２８日新增５

名新冠肺炎確診病例，均為境外輸入病例。截至目前，全台灣累計４６７例確診。

此外，一名北部工作的泰國籍移工從台灣回泰國後確診新冠肺炎，不排除是台灣本土個案，

已調查在台接觸者並採檢及居家隔離。指揮中心將於下午２時舉行記者會說明「新增５名境外移

入個案」及「泰籍移工接觸者調查及檢驗說明」等事宜。（ｊｔ）

