【中概焦點】字節跳動ＡＩ副總裁馬維英離職，將赴清華大學任職

《經濟通通訊社２８日專訊》有消息指，字節跳動ＡＩ副總裁馬維英將離職，赴清華大學智
能產業研究院任職，加入正在籌備該產業院的原百度總裁張亞勤團隊。
對於馬維英離職一事，字節跳動方面回應，馬維英根據自己的興趣，選擇到清華大學從事人
才培養和科研相關工作，他同時還會繼續擔任字節跳動技術顧問。（ｊｔ）
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