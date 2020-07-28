【新冠肺炎】外媒：中國疾控中心主任已注射實驗性質新冠病毒疫苗

《經濟通通訊社２８日專訊》據《美聯社》報道，中國疾控中心主任高福表示，自己已經注

射一種實驗性質的新冠病毒疫苗，希望說服公衆在疫苗獲批後仿效接種。

報道稱高福是在一個網絡研討會上發言，他沒有透露何時接種，以及選擇哪種疫苗，因此未

知相關疫苗是否獲中國政府批准在人體試驗。（ｊｔ）

