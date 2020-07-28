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即市新聞

28/07/2020 09:25

《股林淘金－林家亨》科技股喘定，港股可反彈

　　《股林淘金》美國政府昨天（２７日）沒有對中國採取任何報復措施，投資市場氣氛改善，
道指全日反覆拉鋸上升，收市報升１１４點，科技股晶片龍頭英格爾股價經前天大跌後，昨天已
喘定，只微跌２％，納指逐步呈現反彈，最後上升１７３點，達１﹒６７％。收市之後的延長交
易時段顯示，四大科網巨頭的蘋果、Ａｍａｚｏｎ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ股價仍有
溫和升幅，料這對今日（２８日）港股有提振的作用。
　　滬深３００指數昨天喘定，但仍然距離７月初上升裂口４４１９點有百多點的距離，預料未
來指數會試回補這個裂口之後，便完成了今次的中期調整，未來可再展升浪，所以，今天仍可以
吼低買貨。阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻集團上市進程正常，預計母公司阿里巴巴股價會
受正面影響，持續反彈。未來港股難有較大進一步的跌幅，除非美國突然又對中國採取敵視的行
動則作例外。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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