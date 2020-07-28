【華為風波】華為印度暗示裁員報道不實：獲當地人才支持營運

《經濟通通訊社２８日專訊》有印度媒體此前報道，華為將印度２０２０年營收目標削減約
５０％，同時計劃裁減當地６０％至７０％員工，但不包括華為研發及全球服務中心的員工。
華為印度回應報道指，華為在過去２０年一直是印度資訊科技生態的一部份，公司未來將繼
續與所有印度客戶密切合作，並在當地人才的強大支持下，公司的印度業務和資源可以滿足客戶
的任何要求，暗示裁員報道不實。（ｅｙ）
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