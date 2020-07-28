  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2020 13:48

【中概焦點】報告：７７％受訪者冀中概股回港，拼多多等最受關注

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地投資者垂直社交媒體雪球，近期聯合雪盈證券、蛋卷基金
共同發布了《雪球２０２０上半年中概股數據報告》。該報告通過研究公開市場數據和報告，調
查投資者對於現有中概股、回港二次上市企業，以及未來赴美ＩＰＯ企業的投資態度，嘗試為赴
美ＩＰＯ中國企業進一步發展提供參照。
　　報告顯示，近年赴美ＩＰＯ企業飆升，從行業分布來看，上半年醫療保健行業ＩＰＯ數量突
出，較２０１９年同期增長１００％。同時，在雪球社區中關於中概主題基金的關注度也大幅上
漲，如易方達中證海外互聯ＥＴＦ聯接Ａ人民幣在雪球上的關注度增長高達３８１％。

＊嗶哩嗶哩、拼多多等回港上市最受關注＊

　　在遭遇信任危機以及回歸潮漸起的複雜背景下，報告顯示，絕大部分投資者認為瑞幸咖啡事
件並沒有影響他們對中概股的投資態度，價值投資、以長線為主仍是他們的投資風格。同時，
７７％的受訪者表示期待中概股回港上市，其中嗶哩嗶哩、拼多多等公司最受關注。
　　受全球新冠肺炎疫情影響，近一半受訪者調整了自己的行業持倉配比。在行業選擇上，社交
電商、在線教育、ＴＭＴ等板塊備受青睞。同時中概股投資者的投資風格也表現出了成熟、穩健
特點，普遍投資年限在３年以上，且穩定持倉中概股。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬　維他奶追落後　港視日清破頂後倒跌
FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關　80年代教訓堪記取
開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年　致力凝聚港人
財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
中國故事27/07/2020
《神州經脈》美駐成都總領館閉館　工業企業利潤增　A場交投轉淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金