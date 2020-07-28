【中概焦點】報告：７７％受訪者冀中概股回港，拼多多等最受關注

《經濟通通訊社２８日專訊》內地投資者垂直社交媒體雪球，近期聯合雪盈證券、蛋卷基金

共同發布了《雪球２０２０上半年中概股數據報告》。該報告通過研究公開市場數據和報告，調

查投資者對於現有中概股、回港二次上市企業，以及未來赴美ＩＰＯ企業的投資態度，嘗試為赴

美ＩＰＯ中國企業進一步發展提供參照。

報告顯示，近年赴美ＩＰＯ企業飆升，從行業分布來看，上半年醫療保健行業ＩＰＯ數量突

出，較２０１９年同期增長１００％。同時，在雪球社區中關於中概主題基金的關注度也大幅上

漲，如易方達中證海外互聯ＥＴＦ聯接Ａ人民幣在雪球上的關注度增長高達３８１％。



＊嗶哩嗶哩、拼多多等回港上市最受關注＊



在遭遇信任危機以及回歸潮漸起的複雜背景下，報告顯示，絕大部分投資者認為瑞幸咖啡事

件並沒有影響他們對中概股的投資態度，價值投資、以長線為主仍是他們的投資風格。同時，

７７％的受訪者表示期待中概股回港上市，其中嗶哩嗶哩、拼多多等公司最受關注。

受全球新冠肺炎疫情影響，近一半受訪者調整了自己的行業持倉配比。在行業選擇上，社交

電商、在線教育、ＴＭＴ等板塊備受青睞。同時中概股投資者的投資風格也表現出了成熟、穩健

特點，普遍投資年限在３年以上，且穩定持倉中概股。（ｗｌ）

