【貿易再戰】外媒料中國上半年僅完成中美貿易協議目標２３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中美關係快速轉差，但中國仍然在履行中美首階段貿易協議，

盡管距離全年採購目標仍然有很大差距。據外電根據中國海關總署的數據計算，上半年中國進口

美國產品總額達到約４００億美元，只完成了全年目標採購量的２３﹒３％，意味著中國還需要

購買多約１３００億美元的美國產品才能達標。（ｅｙ）

