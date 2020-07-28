【貿易再戰】外媒料中國上半年僅完成中美貿易協議目標２３％

《經濟通通訊社２８日專訊》中美關係快速轉差，但中國仍然在履行中美首階段貿易協議，
盡管距離全年採購目標仍然有很大差距。據外電根據中國海關總署的數據計算，上半年中國進口
美國產品總額達到約４００億美元，只完成了全年目標採購量的２３﹒３％，意味著中國還需要
購買多約１３００億美元的美國產品才能達標。（ｅｙ）
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