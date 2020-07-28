【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬１９年，致力凝聚港人



《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》內地改革開放以來，大批港人到上海學習

、工作、創業。其中很多人在經過十幾年的闖蕩後，最終選擇在上海定居。有數據顯示，目前在

滬生活的港人數量已經達到１０萬人，上海這個「魔都」究竟有甚麼魅力讓人如此喜愛呢？

今年４８歲的獨立室內設計師洪潔馨來到上海已有１９個年頭了。２００１年，在港任職室

內設計師的她被公司派到上海接手一個項目。當時她本以為只是短短一個禮拜的出差，沒想到第

一次來就待了三個月。不久後，公司開始拓展內地業務，洪潔馨又順理被派駐上海負責開發業務

。洪坦言，最初並沒有想過會長期留在上海，只是隨著在滬工作慢慢走上正軌、認識到更多的朋

友，不知不覺中就發現自己愈來愈喜歡國內的工作氛圍，變得離不開上海。

「現在想來，主要是在內地的發展空間比較好。我當初剛來的時候，正好是許多港資、外資

企業進入內地，經濟一片蓬勃的景象。比如說當時橫跨上海市區延安路，每半年都會多一幢樓出

來。而且在上海的同事都十分友好，大家沒有隔閡，沒有太強的功利心，」洪潔馨說道。

她又提到，上海吸引她的另一個原因是工作較有挑戰性。比如，上海一間會計事務所裝修需

要室內設計，一次的體量就是幾個樓層；而在香港，一個項目有一個樓層就已經很大了，因此在

上海工作非常有成就感。

「要說有甚麼不習慣的地方，可能是工作上會遇到有些政策不太好理解」她指出，當初內地

很多政策不夠完善，也沒有和國際接軌。不過，隨著這些年的發展，很多政策已經愈來愈接近成

在來上海五年後，洪潔馨便離開原本的公司，在上海成立了自己的設計工作室。小小的工作

室只有她一人打理，雖然沒有大幅擴張生意，但也無需為生計發愁。同時，樂於挑戰的她還嘗試

了多種不同的工作，比如在基金公司做項目管理、成為青島某品牌黃酒的代理等等。她說，在上

海做不同工作和創業的機會比較多，成本也較低。雖然這幾年內地租金、用工成本都有所上漲，

但開業的門檻並不高，做個小企業並不需要一下子投放很多資金。



＊積極推動滬港交流，幫助港青來滬創業＊



在上海擁有多年工作和創業經驗的洪潔馨，近年來十分積極地投身於滬港交流的社會活動，

她每年都會參與組織香港學生來滬實習活動並擔任導師，為學生在滬工作生活給出指導；她還積

極搭建在滬港人溝通交流平台，組織在滬港人參與各種活動。在社會活動方面，她擁有英美華人

企業協會副會長、上海海外聯誼會理事、滬港校友聯合會副主席、滬港青年會會董等多個頭銜。

對於香港畢業生是否合適來滬創業，洪指出，雖然國內創業、維持運營的成本較香港較低，

在如果沒有一些商會的扶持和引導，年輕人也會碰壁。現時上海有很多這類協會可以願意幫助年

輕人，比如香港青年會能夠給予來滬工作的港青兩年的租房補貼；英美華會可以組織創業者和投

資者進行配對，並提供短租的辦公場地。

她接觸過一些曾參加上海暑期實習的學生，其中有些人在對上海有了一定的了解後，就決定

在上海創業；也有在滬工作兩三年後選擇自己創業。特別是近兩年，來滬實習的學生都十分勇於

挑戰自己。

除了關注年輕人之外，洪潔馨還在致力於凝聚７至１８歲在上海讀中小學的港孩。她說：「

他們中許多人就讀國際學校，普通話和英文都很好，但廣東話水平有所欠缺，有點可惜。」所以

，她正幫助上海香港聯會組織７－１４歲的港孩參與英文及廣東話的舞台劇活動；同時，針對１

４－１８歲的孩子開展領袖計劃，鼓勵他們提升自我。

